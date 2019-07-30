Назначен руководитель Антикоррупционной службы по СКО

Петропавловск. 29 июля. Kazakhstan Today - Алик Шпекбаев назначил руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

"Им стал Ернар Баянгазин. Он родился 5 октября 1978 года в Восточно-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В 2000 году Ернар Баянгазин окончил Академию Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан.

С 2000 года по 2018 год служил в органах национальной безопасности страны.

До назначения на должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области занимал должность руководителя управления внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Кроме того, Жахин Нурлан назначен первым заместителем руководителя Антикоррупционной службы по СКО.

Жахин Нурлан Серикович родился в 1984 году в поселке Кзылту Кокшетауской области.

В 2006 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности "казахский язык и литература", в 2010 году по специальности "юриспруденция".

Службу в органах противодействия коррупции начал с 2010 года.

В период с 2010 года по 2014 год работал инспектором, старшим инспектором, старшим инспектором по ОВД организационно-контрольного управления, пресс-секретарем ДБЭКП (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области.

С 2014 года по 2017 год работал руководителем отдела антикоррупционного просвещения, руководитель управления профилактики коррупции территориального департамента АДСГПК по Северо-Казахстанской области, главный консультант пресс-службы департамента по связям с общественностью АДГСПК.

С января 2018 года по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя директора департамента по связям с общественностью - официальный представитель АДГСПК.

До назначения на должность первого заместителя руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области занимал должность заместителя руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства