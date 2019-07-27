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Назначены руководители территориальных департаментов Антикоррупционной службы

25.07.2019, 18:27 14959
Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Алик Шпекбаев подписал приказ о назначении руководителей территориальных департаментов ведомства, передает Kazakhstan Today. 
 
Руководителем департамента по городу Нур-Султану назначен генерал-майор национальной безопасности Нурлан Кыдырбаев. Руководителем департамента по городу Алматы назначен Кайрат Сунтаев. Руководителем департамента по Акмолинской области назначен Мурат Тюлеубаев, по Актюбинской области - Мирлан Мухамбетов, по Алматинской области - Данияр Турганбаев, по Атырауской области - Ныгмеджан Сапаров, по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет, по Жамбылской области - Адильхан Аширбаев, по Западно-Казахстанской области - Рустам Акмырзаев, по Карагандинской области - Денис Шакенов, по Костанайской области - Куаныш Бекбасов, по Кызылординской области - Ардак Ерсейтов, по Мангистауской области - Болат Жилкибаев, по Павлодарской области - Айдар Тастемиров, по Северо-Казахстанской области - Ернар Баянгазин, по Туркестанской области - Хаким Кушкалиев. Руководителем департамента Агентства по городу Шымкенту назначен Асхат Жумагали.
 

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