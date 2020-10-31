Назначен руководитель управления здравоохранения Актюбинской области

Актобе. 30 октября. Kazakhstan Today - Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен Рустем Исаев, передает Kazakhstan Today.

Информация об этом опубликована в Instagram акимата.





44-летний Рустем Исаев - выпускник Актюбинской государственной медицинской академии и Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова.

Трудовую деятельность Исаев начал в 1993 году санитаром реанимационного отделения Хромтауской центральной районной больницы.

В разные годы работал врачом-хирургом Уилской ЦРБ, врачом-анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по лечебной работе, главным врачом Уилской ЦРБ, главным врачом Хромтауской районной больницы.

До назначения на должность руководителя управления здравоохранения области возглавлял "Актюбинский медицинский центр".

Ранее сообщалось о задержании Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области главы областного управления здравоохранения по подозрению в получении взятки в размере 10% от суммы договора о госзакупках.

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