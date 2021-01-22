Назначен вице-министр культуры и спорта РК

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Габидулла Абдрахимов назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Габидулла Абдрахимов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в Немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.
Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете.
С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы.
С 2008 по 2012 годы - руководитель канцелярии премьер-министра РК.
С 2012 по 2013 годы - председатель Агентства РК по защите конкуренции.
С 2013 по 2015 годы - заместитель руководителя администрации президента РК.
С 2015 по 2017 годы - аким Шымкента.
С 2017 по 2018 годы - секретарь партии "Нур-Отан".
С 2018 по 2019 годы - аким Шымкента.
С ноября 2019 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра РК.
Напомним, постановлением правительства РК Уркен Бисакаев освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.
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