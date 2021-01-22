Назначен вице-министр культуры и спорта РК

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Габидулла Абдрахимов назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

Габидулла Абдрахимов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в Немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете.

С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы.

С 2008 по 2012 годы - руководитель канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2013 годы - председатель Агентства РК по защите конкуренции.

С 2013 по 2015 годы - заместитель руководителя администрации президента РК.

С 2015 по 2017 годы - аким Шымкента.

С 2017 по 2018 годы - секретарь партии "Нур-Отан".

С 2018 по 2019 годы - аким Шымкента.

С ноября 2019 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра РК.

Напомним , постановлением правительства РК Уркен Бисакаев освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства