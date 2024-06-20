19.06.2024, 15:54 56036
Назначен вице-министр национальной экономики
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Касенов Арман назначен на должность вице-министра национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Касенов родился в 1981 году в Алматы.
Имеет 20-летний опыт работы на руководящих позициях в сфере финансов, инвестиционных проектов и бизнеса.
С 2009 года в разное время занимал должности члена совета директоров и члена правления в крупнейших частных и государственных финансовых институтах Казахстана.
С 2023 года по настоящее время - заместитель председателя правления АО "Qazaqstan Investment Corporation".
новости по теме
20.06.2024, 09:02 1861
Засуху в пяти регионах Казахстана прогнозируют синоптики
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской областях Казахстана в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
В Жамбылской области в Байзакском, Таласском, Сарысуском, Жуалынском, Жамбылском и Рыскуловском районах, в Туркестанской области в Туркестанском, Сайрамском, Шардаринском и Жетысайском районах, в Кызылординской области в Аральском районе, в Алматинской области в Балхашском и Жамбылском районах и в Улытауской области в Улытауском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление атмосферной засухи", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин прокомментировал вопрос обеспечения аграриев на юге Казахстана поливной водой.
20.06.2024, 08:31 3551
В Казахстане 86% госуслуг доступны в электронном виде со смартфона
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день уже более 92% госуслуг оказываются в электронном виде, в том числе 86% доступны со смартфона. Об этом сообщили в правительстве на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы цифровизации и разработки Цифрового кодекса Казахстана.
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что за последние годы в Казахстане проведены масштабные реформы по цифровизации. Правительством создаются благоприятные условия для развития цифровых технологий, а также искусственного интеллекта.
Ведется активная работа по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности. На его основе функционируют система по обеспечению безопасности населения и дорожного движения "СЕРГЕК", а также платформа автоматизированной диагностики инсульта "CEREBRA" и системы для медучреждений "Forus Data".
Совместно с компаниями NVIDIA, Coursera, Amazon, Microsoft и Google реализуются обучающие программы с бесплатной сертификацией по искусственному интеллекту и машинному обучению.
Казахстан также стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире.
Основным документом в данном направлении станет Цифровой кодекс, в котором будут закреплены руководящие принципы цифровизации страны. Он позволит реализовать новые подходы к регулированию цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, создать безопасную и комфортную цифровую среду для граждан и бизнеса.
19.06.2024, 21:12 42951
Глава государства подписал ряд законов
Введен запрет на предоставление займов гражданам, имеющим задолженность свыше 90 дней
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".
Законом введен ряд положений, направленных на недопущение роста долговой нагрузки населения.
В целях исключения роста долгов граждан введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских займов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней. Однако этот запрет не распространяется на рефинансирование займов.
Банковский омбудсмен наделен компетенцией рассмотрения всех споров по займам (до этого он мог рассматривать споры только по ипотечным договорам), введен институт микрофинансового омбудсмена. Решения омбудсменов обязательны для финансовых организаций в случае согласия с ними физических лиц.
Введен запрет на выселение в отопительный сезон из единственного жилья семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью 1-й и 2-й группы.
Введена обязательная биометрическая идентификация по онлайн-займам.
Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики".
Закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики.
В частности, для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии" - технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Помимо этого, подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)".
19.06.2024, 21:01 41786
Берик Уали прокомментировал ситуацию с нападением в Киеве на казахстанского журналиста
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал ситуацию с нападением в Киеве на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.
Глава государства никогда не интересовался и не смотрел передачи этого ресурса. В Казахстане действуют десятки, если не сотни, подобных каналов, сайтов самой разной направленности. И ничего, продолжают свою деятельность. Что касается указанного ресурса, то он никогда не оказывал особого влияния на внутреннюю информационную повестку. Более того, многие узнали о его существовании только сейчас, после того что случилось в Киеве", - сказал Уали.
Он предположил, что есть силы, которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики.
Что касается выступления президента. Поскольку преступление было совершено на территории Украины, следствие будет проводиться соответствующими ведомствами этой страны. По поручению главы государства наши правоохранительные органы согласно установленным процедурам обратятся за дополнительной информацией к украинской стороне и в случае необходимости могут оказать содействие в расследовании", - сказал пресс-секретарь президента.
Он подчеркнул, что независимо от обвинений, которые ранее были предъявлены Айдосу Садыкову, он прежде всего является гражданином Казахстана. Соответственно, он и его семья пользуются положенными им правами. Согласно Конституции, они могут рассчитывать на защиту и покровительство государства за его пределами.
Поэтому президент поручил соответствующим государственным и дипломатическим службам оказать семье Садыковых всю необходимую помощь, если на то будет их согласие", - заявил Уали.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на церемонии награждения волонтеров, принимавших участие в противопаводковых мероприятиях, прокомментировал нападение на казахстанского журналиста в Киеве.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, во вторник неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
19.06.2024, 20:46 45521
В Казахстане увеличат объем вещания на государственном языке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О масс-медиа", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон разработан во исполнение поручения главы государства, данного в рамках послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", о пересмотре закона о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.
В новый закон вошли основные положения законов "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании", которые признаются утратившими силу.
Введено новое, более широкое понятие "масс-медиа", которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.
Предусмотрено создание единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях посредством упрощенного порядка аккредитации (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции.
Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие "особый статус журналиста", под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные законом "О масс-медиа".
Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ, об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ.
Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.
Сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.
В целях саморегулирования деятельности СМИ законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Основной функцией этих советов является разработка этического кодекса журналистов.
Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.
В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.
Аналогично в еженедельном объеме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов с 2025 года - 55%, с 2027 года - 60%.
Снижен с 20 до 10% объем ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.
Установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.
19.06.2024, 18:30 48216
Токаеву рассказали о направленных на повышение эффективности антинаркотической политики программах
Казахстан готов активно взаимодействовать с комиссией по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Александр Квасьневский рассказал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о новых программах и мерах, направленных на повышение эффективности антинаркотической политики, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с комиссией по обмену информацией, популяризации лучшей практики и полезного опыта в борьбе с распространением наркомании и наркобизнеса.
Ваша миссия очень серьезная. Мы рассматриваем ее как крайне полезную для развития нашего сотрудничества, связанного с борьбой против наркомании. Здесь мы уделяем большое внимание этому вопросу. Недавно, выступая на заседании Национального курултая, я сказал, что мы должны очень серьезно пересмотреть наше законодательство в сторону ужесточения наказания в отношении тех лиц, которые занимаются производством и незаконным сбытом наркотических средств среди населения. Вы продолжаете важную миссию во благо интересов человечества, возглавляя Комиссию по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. Казахстан готов активно взаимодействовать с комиссией", - подчеркнул президент.
Кроме того, собеседники договорились продолжить совместную работу по профилактике наркозависимости и борьбе с незаконным распространением наркотиков.
Ранее первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.
19.06.2024, 17:30 52221
КТЖ три года незаконно сдавал в аренду станционные пути - прокуратура
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана "Қазақстан темір жолы" три года незаконно сдавал в аренду станционные пути, сообщает Главная транспортная прокуратура.
Железнодорожный оператор в течении трех лет предоставлял во временное владение АО "Востокмашзавод" станционные пути, не подлежащие передаче в имущественный найм, что позволило арендаторам избежать обязательные выплаты за простой вагонов на сумму порядка четырех миллиардов тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что прокуратурой заявлены иски в суды Абайской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской областей с требованием о расторжении договоров аренды.
В настоящее время иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме", - добавили в Главной транспортной прокуратуре.
Ранее на пленарном заседании мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Его долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
19.06.2024, 15:06 58061
Совместное заседание палат парламента РК состоится 21 июня
Фото: Parlam.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба мажилиса.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 21 июня 2024 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Отметим, что это второе за последнее время заседание сената и мажилиса. Предыдущее совместное заседание прошло 14 июня.
Читаемое
20.06.2024, 08:31В Казахстане 86% госуслуг доступны в электронном виде со смартфона 20.06.2024, 09:02631Засуху в пяти регионах Казахстана прогнозируют синоптики 20.06.2024, 09:46336В Минтруда Казахстана назвали средний размер пенсии 13.06.2024, 08:15207896В Конаеве загорелся мусорный полигон 14.06.2024, 12:39198871Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО 15.06.2024, 11:43172231В столичной школе женщина упала в шахту лифта 14.06.2024, 20:29145266Жумангарин и торговый представитель США обсудили возможность отмены поправки Джексона-Вэника 17.06.2024, 19:05144646В Алматы должникам отключат горячую воду 22.05.2024, 16:05349196Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений316526Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 23.05.2024, 18:25275301В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика 23.05.2024, 15:15Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары270196Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары 10.06.2024, 09:13261311Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?