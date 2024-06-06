Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Казахстана Ермек Кенжеханулы назначен на должность вице-министра сельского хозяйства. Об этом - Постановлением правительства Казахстана Ермек Кенжеханулы назначен на должность вице-министра сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Он ранее занимал должность заместителя акима Туркестанской области.





Ермек Кенжеханулы родился 3 октября 1988 года в селе Макталы Мактааральского района Туркестанской области. Окончил Университет Рединга (Великобритания). Специальность "Экономист в сфере сельского хозяйства" (2010). Магистр управления инвестициями (2011). В 2013 году получил степень магистра по специальности "Бизнес администрирования" в Университете Аджу (Республика Корея) по программе KOICA.





Трудовую деятельность начал в 2011 году в АО "НУХ "КазАгро" менеджером департамента разработки кредитных продуктов.





С 2019 по 2021 год занимал должность акима Мартукского района Актюбинской области, с 2021 по 2022 год - заместитель акима Актюбинской области, с октября 2022 года занимал должность заместителя акима Туркестанской области.