15.04.2024, 20:45 15351
Назначен врио руководителя управления сейсмобезопасности Алматы
Им стал Батырхан Сулейменов
Фото: gov.kz
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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность временно исполняющего обязанности руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы назначен Батырхан Сулейменов, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности "менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году работал генеральным директором в строительной компании. С 2020 года - заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики города Алматы вплоть до нынешнего назначения.
В акимате напомнили, что на внеочередной XIV сессии маслихата Алматы были утверждены новые управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Новые структуры формируются за счет оптимизации других управлений, аппаратов районных акиматов и не предполагают увеличения штата.
Ранее сообщалось, что в Алматы проведут специальное сейсмологическое исследование.
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15.04.2024, 18:30 19861
Паводки в Казахстане: водохранилища остаются заполнены на 100% в двух регионах страны
Фото: primeminister.kz
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Водохранилища остаются заполнены на 100% в двух регионах Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Вчера произошел перелив через дамбу "Старый грейдер" системы лиманного орошения "Алва". Усилиями "Казводхоза" и местных жителей перелив через дамбу был устранен, как и подтопления поселка Караоткель. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища в общей сложности полны на 100%, половодье продолжается", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет.
Также в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Отмечается, что обстановка в регионе стабильная.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%. В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 83% (...) В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 77%", - сообщили в пресс-службе.
По информации министерства, в Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%. Кроме того, подчеркивается, что пик паводка в регионе прошел.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме. На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки", - заверили в пресс-службе.
Напомним, количество эвакуированных из-за паводков превысило 108 тысяч человек.
15.04.2024, 14:01 31276
Осужденные за убийство и побои работали в детсадах и школах Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лица, совершившие тяжкие преступления, а также имеющие психические заболевания, работали в детских садах и школах Павлодарской области.
В частности, в одном из детских садов в Железинском районе около 5 лет работал осужденный за убийство человек, сообщает прокуратура региона.
В нескольких образовательных учреждениях выявлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено трудовым законодательством", - говорится в информации ведомства.
Вышеуказанные лица уволены, а их руководители понесли наказание в дисциплинарном порядке. Защищены права более 500 несовершеннолетних.
Ранее грубые нарушения безопасности обнаружили в школах Жетысу. В учебных учреждениях трудились три охранника, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления. Один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотических средств в особо крупном размере.
Напомним, сегодня президент подписал закон о защите женщин и детей от насилия.
15.04.2024, 12:33 35696
Закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", сообщает Акорда.
Напомним, законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:
- криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
- предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
- созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
- законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
- введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
- введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
- установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
- в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.
Тексты законов публикуются в печати.
Напомним, на днях на камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение женщины в Алматы.
Ранее по факту избиения девушки в Алматы завели уголовное дело.
В Казахстане закон об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют в истязании и убийстве своей супруги. Открытый судебный процесс по делу идет в прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
15.04.2024, 11:36 38311
Токаев прибыл с официальным визитом в Армению
Фото: Акорда
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Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван, сообщила пресс-служба Акорды.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.
После церемонии президент Казахстана и премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.
14.04.2024, 19:21 74816
В Казахстане пересмотрят положения концепции развития системы управления водными ресурсами
В документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Министерство водных ресурсов и ирригации пересматривает положения концепции развития системы управления водными ресурсами.
Как сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, в документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них.
Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Из-за повышения нерегулируемого стока реки Жабай продолжаются паводки в Атбасаре.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища в общей сложности полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.
К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 89%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу производятся природоохранные попуски. В целом водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 74%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.
Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах сохраняется риск второй волны половодья.
14.04.2024, 16:56 80331
Форум машиностроителей Казахстана отменили из-за паводков
Форум перенесли на 2025 год
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Запланированный на 25-26 апреля XII Форум машиностроителей Казахстана отменяется и переносится на 2025 год, сообщает Министерство промышленности и строительства РК.
Мероприятие отменили из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками. В соответствии с поручением президента РК министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о принятом решении отменить Международный форум, который должен был пройти в Астане в июне, из-за масштабных наводнений в стране.
14.04.2024, 14:32 87271
Казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке
Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египте и Сирии Авиационной администрацией Казахстана проведена оценка степени угрозы текущей ситуации, по итогам которой казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства этих стран, сообщает КГА.
В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства этих стран.
Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания.
Рейсы КС-205 по маршруту Астана - Дубай и КС-897 по маршруту Алматы - Дубай авиакомпании "Эйр Астана" запланированы к вылету 14 апреля в 15.00 по времени Астаны.
Рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха - Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля, в настоящее время задержаны на неопределенное время. В настоящее время авиакомпанией рассматривается вопрос изменения маршрута выполнения рейсов.
Ранее сообщалось, что в связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана - Дубай - Астана и KC897/898 Алматы - Дубай - Алматы.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
14.04.2024, 13:05 80841
В Минобороны рассказали, угрожает ли опасность казахстанским миротворцам на Голанских высотах
Угрозы жизни и здоровью личного состава нет
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские миротворцы на Голанских высотах работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется", - сообщили в Минобороны.
Напомним, 22 марта на миротворческой базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, состоялась торжественная церемония передачи знамени организации миротворческому контингенту Казахстана.
Поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана.
Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
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