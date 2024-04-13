В Алматы проведут специальное сейсмологическое исследование Дополнено
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет проведено специальное сейсмологическое исследование, сообщает пресс-служба главы государства.
Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее", - заявил президент в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям.
Он подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.
Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации", - сообщил глава государства.
Лидер Казахстана также заявил о плачевном положении института сейсмологии.
Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, по его словам, принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением.
Дополнено 12.04.2024, 14.30
Президент в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям отметил, что огромный вклад в изучение климатических изменений вносит региональный Гляциологический центр, созданный в 2020 году в Алматы решением ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба главы государства.
Необходимо в полной мере использовать потенциал Гляциологического центра. Задача обеспечения центра зданием правительством решается. Теперь особого внимания требует вопрос продления соглашения между правительством Казахстана и ЮНЕСКО о деятельности Гляциологического центра, которое заканчивается в этом году", - сообщил президент.
Также, по его словам, в 2026 году в Казахстане будет проведен региональный климатический саммит под эгидой ООН.
Нужно уже сейчас начать подготовку к саммиту, который, уверен, будет способствовать консолидации усилий ученых, экспертов, политиков для поиска ответов на региональные и глобальные экологические вызовы", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент поручил обеспечить сейсмобезопасность Алматы поручил Досаеву.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены. Однако позже стало известно, что в одной из школ Алматы после землетрясения потрескались несущие стены.