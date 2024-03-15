14.03.2024, 15:08 7081
Несущие стены потрескались в одной из школ Алматы после землетрясения
Фото: telegram/Kozachkoff offside
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы решает вопрос с капитальным ремонтом школы № 190 в Бостандыкском районе, в которой после землетрясения образовались большие трещины на несущих стенах.
Фотографии серьезных повреждений опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
В районном акимате рассказали, будет ли сделан капитальный ремонт учебного учреждения. По информации ведомства, 6 марта в школу выезжала комиссия, в которую вошли представители аппарата акима, районного отдела по ЧС, специалисты управления градостроительного контроля и отдела образования Бостандыкского района.
В ходе визуального осмотра выявлены трещины на стенах учебных кабинетов, по которым составлен акт визуального осмотра рабочей группы, сделаны фото-, видеофиксация", - сообщили в акимате на запрос Kazakhstan Today.
После проверки в управления строительства и образования Алматы направили письма для рассмотрения вопроса проведения капитального ремонта школы с сейсмоусилением.
Напомним, ранее в акимате Алматы рассказали, как и за чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены.
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14.03.2024, 16:50 5641
Паводки в Казахстане: в зоне риска 217 населенных пунктов и 10 регионов
Фото: ortcom.kz
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за резкого повышения температуры воздуха с одновременным выпадением сильных осадков подтопления возможны в 10 регионах Казахстана, сообщил на площадке СЦК и.о. начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарт Аскаров.
По его словам, в зоне риска 217 населенных пунктов.
В настоящее время, по его словам, подтоплены 2 жилых дома в Шымкенте и 28 дачных домов в городе Риддере Восточно-Казахстанской области.
Также зафиксированы подтопления дворовых территорий жилых домов в Шымкенте, областях Абай, Жетісу, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях. На автомобильных дорогах зарегистрировано 10 переливов, из них республиканского значения 1, 9 областного и местного значения, а также зафиксирован 1 размыв автодороги местного значения. Пострадавших нет, во всех населенных пунктах имеется транспортное сообщение", - рассказал спикер.
Он отметил, что подтопления также происходят из-за слабой пропускной способности водоотводных каналов, арыков и отсутствия арычно-дренажной системы в населенных пунктах.
В затопленных районах откачали более 89 тыс. кубометров воды, во временные дамбы уложено более 2140 мешкотар.
Спикер предупредил, что на паводковую обстановку может повлиять состояние гидротехнических сооружений (ГТС).
Последние обследования, проведенные Министерством водных ресурсов и ирригации, показали, что из имеющихся 1502 ГТС 537 требуют ремонта.
При этом потенциальную угрозу населению при возможном прорыве представляют 322 ГТС, из них на 105 требуется проведение ремонта. В зоне подверженности возможного прорыва находится 481 населенный пункт, где проживает более 1,5 млн человек", - сообщил Аскаров.
Он отметил, что в целом паводковая обстановка по стране на сегодняшний день относительно стабильная, в населенных пунктах продолжаются работы по откачке воды и вывозу снега, очистке водоотводных каналов, арыков и водопропускных сооружений, ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.
Ранее сообщалось, что жители Семея пожаловались на ежегодную проблему паводков, превративших город в очередной раз в Венецию.
Также в Абайской области затопило дорогу областного значения.
14.03.2024, 10:55 9406
ЧП на шиферном заводе Семея: пострадавшие рабочие требуют оплатить их лечение
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Семей. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее пострадавшие во время чрезвычайного происшествия на заводе по выпуску шифера рабочие требуют оплатить их лечение.
По словам стропальщика Дулата Кьюкова, он после смены, как обычно, пошел принимать душ. В тот момент прорвало трубу с горячей водой. Люди в панике пытались выбежать из душевой, но обжигающий пар отрезал путь. Ничего не было видно. Тогда рабочие решили прыгать из окна, чтобы заживо не свариться в кипятке, сообщает телеканал КТК.
Пятерых мужчин под окнами на льду обнаружили их коллеги. Они вызвали скорую. Пострадавшие не могли двигаться и теряли сознание. Одному рабочему оказали помощь в травмпункте и отпустили домой. Остальных с тяжелыми травмами госпитализировали.
Директор нам сказал, что никаких компенсаций. Сейчас будет идти расследование. Что вот эти медикаменты, которые мы что будем покупать, вот эти идут с нашей семьи. У нас трое детей", - заявила супруга пострадавшего Сандугаш Баймагамбетова.
Подчеркивается, что трудовая инспекция уже начала расследование несчастного случая на заводе. Специальная комиссия должна определить виновных.
Пока период расследования, им полагается, если есть расходы на лечение работника, работодатель восстанавливает это. Возмещает эту сумму расходов. Остальным вот, если пособия о временной нетрудоспособности - выплачиваются работникам. Это раз. Производственный случай, это независимо. Это 100% полная выплата будет. И в дальнейшем по результатам расследования посмотрим", - заверил руководитель отдела управления по контролю безопасности и охраны труда Абайской области Тохтарбек Тусупбаев.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за прорыва адаптера, соединяющего трубы горячей воды. Озвучить итоги расследования пообещали через 10 дней.
Напомним, в Семее произошел несчастный случай на заводе по выпуску шифера. Пострадали пятеро рабочих. На предприятии прорвало трубу с горячей водой. Люди, спасая свои жизни, выпрыгнули из окна второго этажа. При падении получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.
13.03.2024, 12:29 25271
В Павлодарской области 65 сел находятся в зоне риска подтопления
Количество выпавших осадков в регионе превысило норму на 56%
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Павлодар. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году риск подтопления сел в Павлодарской области выше, чем в прошлом. Это связано с тем, что количество выпавших осадков превысило норму на 56%. Сильно промерзла почва, запас воды в снеге превышает норму на 69%.
В период активного снеготаяния под угрозу подтопления могут попасть Актогайский, Успенский, Иртышский, Железинский, Павлодарский районы, район Теренколь. Поэтому руководством области и органами гражданской защиты было принято решение - помимо 43 сел, которые уже у нас на учете, взять на контроль еще 22 населенных пункта", - сообщил начальник ДЧС региона Жасулан Джумашев.
Баянаульский район - тоже в зоне риска. Села Баянаульского района, подверженные подтоплению талыми водами, уже давно находятся на особом контроле у департамента по ЧС, сообщает издание pavon.kz.
Как рассказал Жасулан Джумашев, до 15 марта по области планируется открыть 1506 водопропускных труб. Заключены 7 договоров на взрывные работы. Но применять их планируют только в качестве исключительной меры. Чтобы избежать взрывных работ, сотрудники ДЧС будут заблаговременно вырезать лед.
Для оперативного реагирования на случай ЧС готовы более 600 единиц техники, 42 плавательных средства и почти 200 мотопомп.
13.03.2024, 11:20 26071
В Алматинской области из-за нарушения промбезопасности приостановлена работа шахты
Выявленные нарушения создавали угрозу обрушения, что могло повлечь необратимые последствия для жизни и здоровья 25 горняков
Фото: primeminister.kz
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Конаев. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области из-за нарушения норм промышленной безопасности приостановлена деятельность шахты на месторождении Туйык, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлен факт нарушения норм промышленной безопасности при проведении горных работ в штольне свинцового месторождения Туйык в Кегенском районе. В ходе обследования установлены факты деформации и повреждения укреплений сводов штольни, зависание кусков горной массы по кровле и бортам, а также отклонение от проектной документации и отсутствие паспортов крепежного материала и иной исполнительской документации", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что выявленные нарушения создавали угрозу обрушения, что могло повлечь необратимые последствия для жизни и здоровья 25 горняков.
В отношении недропользователя возбуждено административное производство по 298 КоАП РК (Нарушение правил по безопасному ведению работ) и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, решением СМЭС в целях избежания возможных негативных последствий деятельность шахты приостановлена до устранения выявленных нарушений", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
По делу о гибели шахтеров арестованы 9 должностных лиц. 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
12.03.2024, 16:59 35291
Трагедия на Майкаине: в поселке объявили режим ЧС техногенного характера
Фото: Константин Шелков
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Павлодар. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Майкаине с 1 марта действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за возможной угрозы для местных жителей.
Как сообщает Pavlodarnwes со ссылкой на руководителя регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Жасулана Жумашева, специалисты проверят наличие трещин, оползней и возможных подземных пустот в поселке и на прилегающих к нему территориях.
Провести проверку территории потребовали жители поселка. Они опасаются, что под их домами, построенными в 30-х годах ХХ века, тоже могут быть пустоты, пишет Zakon.kz.
Руководителем ликвидации ЧС назначили заместителя акима района Еркина Арыстанбекова.
Ранее сообщалось, что АО "Майкаинзолото" остановило работу шахт после произошедшей 4 января трагедии. В результате обвала дороги на горнорудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили, что продолжать спасательные работы на "Майкаинзолото" очень рискованно из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
Работу шахт планировали остановить до 1 апреля, однако уже 3 марта фабрика "Майкаинзолото" возобновила работу.
12.03.2024, 14:37 37736
Более трех тысяч абонентов остались без света в Шымкенте
Электроснабжение обещают восстановить в течение двух часов
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Шымкент. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте около трех тысяч абонентов остались без света из-за аварии.
В связи с аварийной ситуацией сегодня в микрорайонах Достык, Нуршуак, Северо-Запад, Солтустик Саяжай без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов, сообщает издание "Отырар".
В настоящее время специальная бригада проводит соответствующие ремонтные работы для устранения неисправностей. Жилые дома подключат к электричеству в течение 2 часов.
Ранее сообщалось, что из-за аварии без света остались жители Рудного.
12.03.2024, 09:10 43321
Рудный частично остался без света из-за крупной аварии на электросетях
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Рудный. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области Рудный частично остался без света из-за крупной аварии на электрических сетях, сообщили в городском акимате.
В Рудном произошло повреждение питающего кабеля от центральной подстанции. Зафиксировано частичное отключение четырех улиц города. Повреждение обнаружено, устраняется силами ТОО "Атика". Ситуация на контроле акимата города", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в феврале в Семее произошел массовый сбой. Тогда почти во всех районах города отключили свет.
Ранее жители Степногорска остались без тепла и электричества.
Стоит отметить, что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.
В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
11.03.2024, 12:12 57836
Паводковая обстановка в стране: в Жетысу подтопило 19 дворов, в Костанайской области в зоне риска 89 населенных пунктов
Село Карамырза Костанайской области подтапливает последние 6 лет
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Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу подтопило 19 дворовых территорий, а в Костанайской области талые воды несут угрозу 89 населенным пунктам, передает корреспондент агентства.
В Костанайской области в зоне риска подтопления оказались 89 населенных пунктов. Один из опасных участков находится в Карасуском районе, это село Карамырза. Его подтапливает последние 6 лет, сообщает 24.kz.
В местной школе уже оборудовали эвакуационный пункт. Завезли кровати, матрасы, постельные принадлежности и предметы гигиены первой необходимости. В случае подтопления здесь разместят 150 человек. В зоне подтопления 36 домов. Все расположены на берегу реки. Весной она разливается так, что вода заходит во дворы и затапливает подвалы", - говорится в репортаже.
По прогнозам местных властей, вероятность подтопления поселка этой весной очень высока. Слишком много выпало снега. На противопаводковые мероприятия в районном бюджете заложили 20 млн тенге.
Тем временем, в области Жетісу в результате интенсивного снеготаяния с полей уже подтопило 19 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь, сообщили в МЧС РК.
На месте проводятся работы по устройству насыпной дамбы, возведено 300 метров дамбы. Откачивается талая вода с дворовых участков, работы продолжаются.
Между тем, по прогнозам синоптиков, из-за ожидаемых сильных осадков и повышения температурного фона в предгорных и горных районах Туркестанской области, Сарысуском, Таласском и Жуалинском районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней на реках.
В северных и северо-восточных районах Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай) ожидается интенсивное снеготаяние.
Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям", - рассказали в РГП "Казгидромет".
На горных реках Восточно-Казахстанской, Абайской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей и области Жетісу, паводковый сток формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.
По данным многолетних наблюдений на метеостанциях в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений", - добавили синоптики.
Ранее сообщалось, что с улиц Семея откачано свыше 1500 кубометров талой воды.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?