Арман Кырыкбаев стал заместителем акима Алматы

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан 11 февраля 2022 года заместителем акима города Алматы назначен Кырыкбаев Арман, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в городе Целинограде. Является выпускником Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. По специальности экономист-международник. Имеет общий трудовой стаж более 25 лет в государственной службе, в сфере культуры и молодежной политики, рассказали в акмимате Алматы.

Трудовую деятельность начинал референтом, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в 1996 году.





В 1997-1999 годах - атташе посольства Республики Казахстан в Узбекистане, с 1999 по 2000 год - третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан, затем второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





С 2002 по 2004 год - директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО "Корпорация ABE", в 2004-2005 годы - генеральный директор ТОО "К-МАРТ".

В 2005 году занимал должность заместителя акима Медеуского района, с 2005 по 2006 год - директор Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.





С апреля 2006 года по февраль 2008 года - директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Занимал должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, был заместителем акима Карагандинской области с января 2010 по февраль 2012 года.

Арман Кырыкбаев занимал пост вице-министра культуры и информации Республики Казахстан в 2012-2014 годах, был советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" в 2014-2015 годы.





Также с октября 2015 года по июль 2019 года в должности заместителя акима города Алматы по вопросам внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и др.





Последняя занимаемая должность - секретарь партии Nur Otan.