Назначен заместитель акима Атырауской области

Атырау. 15 декабря. Kazakhstan Today - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу региона нового заместителя Кайрата Бекенова и пожелал ему успехов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, экс-заместитель акима Атырауской области Ержан Абильханов уволился по собственному желанию.

Новый заместитель акима Атырауской области Кайрат Бекенов родился 31 октября 1978 года. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист", Академию права и рынка по специальности "юрист", Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан - "магистр государственного и местного управления".

В разные годы работал налоговым инспектором Алматы, начальником управления департамента привлечения правительственных займов Министерства финансов РК, главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента РК.

Также занимал должности заместителя акима Сарыаркинского района Астаны, заместителя акима Кызылорды, заместителя акима Северо-Казахстанской области, председателя правления АО "НК "СПК "Актобе". До назначения работал заместителем акима Актюбинской области.

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