Назначен заместитель акима Карагандинской области

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Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.
В новой должности Нурсултан Джиенбаев будет курировать в регионе вопросы энергетики, ЖКХ и ЧС.
До этого назначение Джиенбаев работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Напомним, бывший заместитель акима области Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Караганды.
6 октября Иван Турков был назначен заместитель акима Северо-Казахстанской области.
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