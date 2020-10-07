Назначен заместитель акима Карагандинской области

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Караганда. 6 октября. Kazakhstan Today - Заместителем акима Карагандинской области назначен Нурсултан Джиенбаев, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

В новой должности Нурсултан Джиенбаев будет курировать в регионе вопросы энергетики, ЖКХ и ЧС.

До этого назначение Джиенбаев работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, бывший заместитель акима области Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Караганды.

6 октября Иван Турков был назначен заместитель акима Северо-Казахстанской области.

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