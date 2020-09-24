В Караганде сменился аким

Караганда. 23 сентября. Kazakhstan Today - Ермаганбет Булекпаев назначен на должность акима Караганды, передает Kazakhstan Today.

Нового руководителя областного центра, после согласования с депутатами Карагандинского гормаслихата, представил активу города Женис Касымбек.

Ермаганбет Кабдулович имеет очень большой опыт работы. Уверен, что он достойно продолжит те проекты и начинания, которые были. Я хотел бы поблагодарить Нурлана Ерикбаевича за проделанную большую работу. За период его работы в городе решено большое количество системных вопросов. Многие из них он инициировал и решал сам. Немало сделано по дворам, фасадам домов в городе, но ещё многое предстоит сделать", - сказал Женис Касымбек.

Аким Карагандинской области поставил ряд задач перед новым главой города: решать вопросы коммунальной сферы и общественного транспорта.

Ермаганбет Булекпаев поблагодарил за оказанное доверие.

Многое сделано за этот период. Впереди предстоит большая работа. Хочу заверить, что совместно с вами мы выполним поставленные задачи", - сказал он.

Нурлан Аубакиров освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Хотел бы поблагодарить всех за совместную работу. Руководить 6 лет городом, в котором родился и вырос, - это огромная честь и большая ответственность", - сказал бывший аким города Нурлан Аубакиров.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского района Карагандинской области. В 1996 году окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова.

Трудовой путь начал в 1996 году в должности экономиста темиртауского филиала ОАО "Казкоммерцбанк". С 1997 по 1998 год занимал пост директора представительства ИКЦ "Бизнес-Информ" в Астане. В ноябре 1998 года начал работу в Министерстве индустрии, энергетики и торговли в должности главного специалиста департамента экспортного контроля и лицензирования. В 2002 году стал заместителем начальника этого же ведомства.

В 2006 году был заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, затем акимом Павлодарского района Павлодарской области.

С 2008 по 2009 год руководил управлением предпринимательства и промышленности Павлодарской области.

Занимал пост начальника территориального управления - председателя дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской области, Южно-Казахстанской области и Нур-Султану.

С 2013 по 2018 год был акимом районов Сарыарка, Алматы и Есиль в Нур-Султане.

В 2018 году назначен госинспектором администрации президента Республики Казахстан.

С ноября 2018 года до нынешнего назначения занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

Награждён орденом "Курмет" и медалью "Ерен енбегі ушін".

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