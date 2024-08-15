Назначен заместитель акима Жамбылской области

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

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Тараз. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК заместителем акима Жамбылской области назначен Серик Салемов, сообщает пресс-служба акимата - По согласованию с администрацией президента РК заместителем акима Жамбылской области назначен Серик Салемов, сообщает пресс-служба акимата региона





Серик Салемов родился в 1972 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссауи, Академию государственного управления при президенте РК.





Занимал различные должности в акиматах Жамбылского района, Байзакского района, Жамбылского областного маслихата. Работал в Комитете по языкам Министерства культуры и информации РК, руководил различными компаниями.





С июля 2022 года по настоящее время является членом правления - проректором по развитию инфраструктуры Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати.





Серик Салемов будет курировать сферы образования, спорта, информации и общественного развития, религии, культуры и развития языков.



