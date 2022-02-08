Назначен заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы

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НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы назначен Азамат Жолманов, сообщила пресс-служба Акорды , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жолманов Азамат Сагатович окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения", а также магистратуру Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления. Трудовую деятельность начинал экспертом департамента внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Затем научным сотрудником, заведующим Сектором и заместителем директора Научно-исследовательского института, заместителем директора Института профессионального развития государственных служащих, директором Карагандинского филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

До назначения был исполняющим обязанности директора департамента стратегических разработок и международных программ.