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Назначен заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК

27.04.2020, 10:07 15904
Назначен заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК
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Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 

Заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Махаев Дастан Рамазанович", - сообщили в пресс-службе МИИР РК. 

 
Родился 13 апреля 1983 года. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист". 
 
Трудовую деятельность начинал в службе таможенного органа Республики Казахстан. Занимал ряд ответственных должностей в НДП "Нур Отан", мажилисе парламента РК, администрации президента РК. До назначения была заместителем руководителя аппарата мажилиса парламента РК.
 
В качестве заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК будет заниматься вопросами юридического и нормативно-правового обеспечения.
 

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