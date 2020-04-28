Назначен заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК

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Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Махаев Дастан Рамазанович", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Родился 13 апреля 1983 года. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начинал в службе таможенного органа Республики Казахстан. Занимал ряд ответственных должностей в НДП "Нур Отан", мажилисе парламента РК, администрации президента РК. До назначения была заместителем руководителя аппарата мажилиса парламента РК.

В качестве заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК будет заниматься вопросами юридического и нормативно-правового обеспечения.

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