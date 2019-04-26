Назначен заместитель председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан"

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов представил коллективу госкорпорации "Правительство для граждан" нового заместителя председателя правления - им стал Биржан Жунусов, передает Kazakhstan Today.





Кроме того, как сообщили в пресс-службе госкорпорации, Кайрат Абсаттаров назначен первым заместителем председателя. До этого он работал заместителем председателя правления.

Биржан Жунусов родился 15 июля 1972 года. В 1995 году окончил Жезказганский педагогический институт по специальности "Казахский язык и литература", в 2005 Карагандинский финансовый институт по специальности "учет и аудит".

В 1995-1996 годы работал в Жезказганском областном управлении по языкам и в областной газете "Сарыарка". После чего устроился ведущим специалистом по делам пенсионного фонда Жезказганского областного управления социальной защиты населения. С 1997 по 2014 трудился на различных должностях в социальной сфере. Прошел путь от главного специалиста по делам пенсионного фонда Жезказганского областного управления социальной защиты населения до директора Алматинского городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий". В сентябре 2014 года был назначен генеральным директором РГКП "ГЦВП". При создании госкорпорации "Правительство для граждан" возглавлял дирекцию "Межведомственный расчетный центр социальных выплат", работал управляющим директором по координации деятельности производства, директором Центрального филиала госкорпорации.

Стоит отметить, что, согласно новому распределению, Биржан Жунусов будет курировать вопросы социального обеспечения, управления активами и коммерческого сервиса. В то время как Кайрату Абсаттарову, помимо направлений стратегического развития и развития компетенций сотрудников, будут поручены вопросы регионального развития и координации фронт-офисов, а также мониторинг госуслуг.

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