Назначены послы Казахстана в Швейцарии и Индии

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Назначены чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации и Республике Индия, передает Kazakhstan Today.

Указом президента РК, Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.

"Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Индия", - говорится в указе главы государства.

Указом главы государства Сарсенбаев Булат Сергазиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.

Как сообщалось ранее, Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария). Она освобождена от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

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