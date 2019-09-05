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Жанар Айтжан назначена постоянным представителем РК при отделении ООН и других организациях в Женеве

04.09.2019, 19:56 5185
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Жанар Айтжан назначена постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве, передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).
 
Она освобождена от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, сообщила пресс-служба Акорды.
 

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Теги:ООН

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