Жанар Айтжан назначена постоянным представителем РК при отделении ООН и других организациях в Женеве

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Жанар Айтжан назначена постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Она освобождена от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации , чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, сообщила пресс-служба Акорды.

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