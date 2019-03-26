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Назначены руководители структурных подразделений канцелярии Елбасы

25.03.2019, 19:52 4213
Назначены руководители структурных подразделений канцелярии Елбасы
Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Назначены руководители структурных подразделений канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы руководителями структурных подразделений в его канцелярию назначены:
 
Айдос Ыдырысулы Укибай - пресс-секретарем Елбасы;
 
Арслан Момышевич Дандыбаев - шефом Протокола Елбасы;
 
Нурлан Мухтарбекулы Ыбырайым - заведующим отделом организационной работы;
 
Нурлан Жамбылханович Каймолдаев - заведующим отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения;
 
Аскар Мауленович Молдагаринов - заведующим секретариатом руководителя канцелярии Елбасы;
 
Елдар Серикович Томашов - заведующим секретариатом помощника Елбасы.
 

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