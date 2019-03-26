Назначены руководители структурных подразделений канцелярии Елбасы

Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы руководителями структурных подразделений в его канцелярию назначены:
Айдос Ыдырысулы Укибай - пресс-секретарем Елбасы;
Арслан Момышевич Дандыбаев - шефом Протокола Елбасы;
Нурлан Мухтарбекулы Ыбырайым - заведующим отделом организационной работы;
Нурлан Жамбылханович Каймолдаев - заведующим отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения;
Аскар Мауленович Молдагаринов - заведующим секретариатом руководителя канцелярии Елбасы;
Елдар Серикович Томашов - заведующим секретариатом помощника Елбасы.
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