Назначены руководители структурных подразделений канцелярии Елбасы

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Назначены руководители структурных подразделений канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает Kazakhstan Today.





Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы руководителями структурных подразделений в его канцелярию назначены:

Айдос Ыдырысулы Укибай - пресс-секретарем Елбасы;

Арслан Момышевич Дандыбаев - шефом Протокола Елбасы;

Нурлан Мухтарбекулы Ыбырайым - заведующим отделом организационной работы;

Нурлан Жамбылханович Каймолдаев - заведующим отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения;

Аскар Мауленович Молдагаринов - заведующим секретариатом руководителя канцелярии Елбасы;

Елдар Серикович Томашов - заведующим секретариатом помощника Елбасы.

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