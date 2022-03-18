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Назначены выборы депутата мажилиса от АНК

17.03.2022, 19:22 22716
Назначены выборы депутата мажилиса от АНК
Фото: ЦИК РК
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Центризбирком назначил выборы депутата мажилиса, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего на 28 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
17 марта под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба ЦИК РК.
 
Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что 12 марта Центризбиркомом было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса Владимира Тохтасунова. Также он подчеркнул, что в соответствии со статьей 89 Конституционного закона "О выборах в РК" основанием для назначения выборов депутатов мажилиса вместо выбывших является досрочное прекращение полномочий депутата, лишение мандата депутата либо его кончина.
 
Решением Центризбиркома выборы депутата мажилиса, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, назначены на 28 апреля.
 
Согласно календарному плану определены следующие этапы избирательной кампании:
 
  • Выдвижение кандидата - с 29 марта до 18.00 7 апреля.
  • Регистрация - с 8 апреля до 18.00 12 апреля.
  • Предвыборная агитация - после 18.00 12 апреля до 00.00 27 апреля.
  • День тишины - 27 апреля.
  • День голосования - 28 апреля.
 
Итоги выборов депутата мажилиса устанавливает ЦИК не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 4 мая и публикует в средствах массовой информации сообщение об итогах выборов.
 
Согласно постановления Центризбиркома предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении - 15 минут; на радио - 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.
 
Установлен размер расходов кандидата на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных изданиях - в сумме 590 000 тенге; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов в сумме 130 000 тенге; транспортные расходы - в сумме 150 000 тенге.
 

новости по теме

Акишев освобожден от должности помощника Елбасы

18.03.2022, 16:10 21
Акишев освобожден от должности помощника Елбасы
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Данияр Акишев освобожден от должности помощника Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Акишев Данияр Талгатович освобожден от должности Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", - говорится в сообщении на сайте Елбасы.


Ранее сообщалось, что Данияр Акишев исключен из совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". 
 

Токаев: вместе мы построим новый Казахстан

18.03.2022, 14:37 2281
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев в канун празднования Наурыза принял участие в церемонии вручения государственных наград, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая торжественную церемонию, глава государства поздравил всех участников со светлым праздником Наурыз и напомнил, что праздник имеет глубокие исторические корни. 
 

Священный Наурыз возрождает природу, питает жизнь, призывает к обновлению (…) Наша цель -построение эффективного государства и справедливого общества, повышение благосостояния и улучшение качества жизни народа. Самое главное - защитить нашу священную Независимость, превратить Казахстан в сильное государство", - сказал президент.

 
По словам Токаева, начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы вступаем в качественно новый этап развития страны. Он убежден, что новый Казахстан - это не абстрактная идея, а четкий образ будущего.
 

Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства. Своим упорным трудом, искренним желанием помочь вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим Новый Казахстан - страну новых возможностей и прогресса", - обратился к участникам церемонии Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства отметил, что рассматривает каждую обнародованную в Послании инициативу как конкретный шаг к достижению стоящих перед нами целей. Успешная реализация Послания - это общая задача для всех казахстанцев.
 
- С каждым днем ухудшается геополитическая ситуация в мире. По понятным причинам это охлаждение может повлиять и на Казахстан. Но мы не свернем с намеченного пути и сделаем все, чтобы достичь поставленных целей. Для этого нам нужно работать самоотверженно и сплоченно, - считает Касым-Жомарт Токаев.
 
Ранее сообщалось, что Токаев присудил ряду казахстанцев государственные награды. 
 

Новые области в Казахстане появятся к концу первого полугодия

18.03.2022, 12:23 4261
Новые области в Казахстане появятся к концу первого полугодия
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров рассказал о поставленной президентом задаче по разделению областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Куантыров отметил, что президент поставил задачу провести реорганизацию областей до конца первого полугодия.
 
Глава МНЭ рассказал, представители реорганизуемых областей находятся в министерстве национальной экономики. 
 

Их группы работают с нашими группами, и мы сейчас решаем вопросы территориального разделения. Это все будет дополнительно обсуждаться, готовится соответствующий указ президента. Планируется основные инвестиционные моменты закончить до конца первого полугодия", - поделился Куантыров.


Напомним, в РК появятся три новые области. 
 

Мининформации предметно обсудит закон о СМИ с журналистами

18.03.2022, 10:14 7016
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал поручение Министерству информации и общественного развития РК на высоком уровне организовать работу по пересмотру закона о средствах массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы должны расширять взаимодействие с обществом, вести большую работу по сохранению консолидации нашего народа. Поэтому Министерству информации следует активизировать работу в этом направлении", - сказал Смаилов. 

 
Он подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов особую актуальность имеет усиление роли отечественных СМИ. 
 

В этой связи президентом дано поручение о пересмотре закона "О средствах массовой информации". Мы должны принять данный закон, предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом. Поручаю Министерству информации организовать эту работу тщательно и на высоком уровне", - поручил премьер.

 
Он также подчеркнул, что членам правительства следует работать в тесном контакте с журналистами. 
 

Только открытая работа формирует общественное доверие к правительству. Именно поэтому необходимо постоянно информировать граждан о ходе выполнения поручений и задач, поставленных главой государства в послании", - добавил Смаилов. 

 
 
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В свою очередь, глава МИОР Аскар Умаров перечислил ряд задач, на которые будет направлена работа министерства.
 
Во-первых, будет пересмотрен новый закон о СМИ с учетом запросов общества и интересов государства. 
 

Важно отметить, что данный процесс будет осуществляться на основе широкого общественного и экспертного обсуждения. Таким образом, будут учтены все актуальные вопросы, вызывающие интерес у журналистского сообщества к действующему законодательству", — сказал Умаров. 

 
Во-вторых, будет развиваться открытая конкурентная среда для СМИ, которые будут выступать в качестве "четвертой власти", осуществляющие гражданский контроль. 
 
В-третьих, будут разработаны новые подходы по государственной информационной работе. 
 
Глава государства также отметил роль неправительственного сектора в решении важных социальных вопросов и необходимости системной перезагрузки институтов гражданского общества. В этой связи министерством планируется продолжить работу по совершенствованию деятельности и обновлению составов общественных советов, отметили в пресс-службе правительства. 
 
В настоящее время сформировано 102 общественных совета, на стадии формирования 111. По словам Умаровв, при формировании обновленных составов будет рекомендовано максимальное вовлечение представителей активных НПО, партий и гражданских активистов. 
 

В этом году впервые будет подготовлен национальный доклад о деятельности общественных советов в Республике Казахстан. В докладе будет дан анализ эффективности работы общественных советов и перспектив развития дальнейшей деятельности", — доложил глава МИОР. 

 
Наряду с этим, по его словам, во-первых, будет пересмотрен подход планирования проектов НПО через систему госсоцзаказа. 
 

В настоящее время в парламенте находится соответствующий законопроект, который в значительной степени улучшит качество и прозрачность государственной поддержки НПО", — отметил министр. 

 
Во-вторых, по его словам, с целью вовлечения активных граждан в процесс решения актуальных задач и вопросов развития страны будет совместно с заинтересованными государственными органами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех его этапах. 
 
В-третьих, в стенах парламента обсуждается проект Закона "Об общественном контроле", который создаст качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства.
 

Назначен вице-министр науки и образования РК

18.03.2022, 10:08 6306
Назначен вице-министр науки и образования РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсембаев Гани назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели. 
 
В 1989-1990 годы - учитель казахского языка. 
 
В 1990-1995 годы - заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы. 
 
В 1995-1997 годы - директор средней школы. 
 
В 1997-2000 годы - ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования имени Ы. Алтынсарина МОН РК. 
 
В 2000-2001 годы - руководитель отдела образования города Капшагая. 
 
В 2001-2006 годы - директор центра дополнительного образования. 
 
В 2006-2020 годы - генеральный директор международного центра образования.
 
В 2006-2007 годы - директор технико-экономического колледжа. 
 
В 2020 году являлся директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК. 
 
С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина МОН РК. 
 

Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату

18.03.2022, 09:52 6836
Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал о проводимой работе по исполнению поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Счетный комитет, как независимый от правительства высший орган госаудита, обеспечивает внешний аудит бюджетных средств. При этом его функции постоянно усиливаются. Так, с 2016 года Счетный комитет осуществляет предварительную оценку проекта республиканского бюджета. Это позволяет еще больше снизить неэффективные расходы бюджета путем принятия превентивных мер. В соответствии с поручением главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль", - сказал Жамаубаев.

 
Министр отметил, что подобный опыт имеется в отдельных развитых странах.
 

Все это требует внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Конституцию. Все соответствующие поправки будут проработаны совместно с заинтересованными государственными органами", - добавил он.

 
Кроме того, по его словам, в целях упрощения закупок, осуществляемых заказчиками в рамках 4-го уровня бюджета, предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3-тысячекратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках.
 

Таким образом, органы местного самоуправления вправе проводить закупки в упрощенном порядке из одного источника. Дальнейшее упрощение порядка закупок с учетом преобразования органов местного самоуправления будет прорабатываться в рамках законопроекта "О местном самоуправлении". Акцент в работе будет сделан на исключение формализма и излишних процедур, поддержку местных поставщиков и создания рабочих мест, участия населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров", - отметил Жамаубаев. 

 
Кроме того, глава Минфина сообщил, что в ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год.
 

Ряду казахстанцев присуждены государственные награды

18.03.2022, 08:24 8181
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев присудил ряду казахстанцев государственные награды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В канун празднования Наурыза указом президента Республики Казахстан за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность, личную самоотверженность, проявленную при спасении и защите граждан, помощь в обеспечении общественного порядка группа граждан награждена государственными наградами. В их числе представители производственной сферы, здравоохранения, бизнеса, деятели культуры и науки, спортсмены, волонтеры", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Указом президента за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан присвоена высшая степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды Жаканову Илье - писателю, город Атырау.
 
 За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан: присвоена высшая степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" Шарманову Турегельды - президенту Казахской академии питания, город Алматы.
 
Орденом "Отан" награжден поэт Нуржан Светкали; орденом "Барыс" І степени - профессор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Жандарбек Малібекулы, поэт Нурлан Оразалин; орденом "Барыс" ІІІ степени - председатель Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсейіт, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Ахметжан Шардинов, президент Федерации борьбы Даулет Турлыханов, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, проректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Дихан Камзабекулы, первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и другие.
 
Орденом "Парасат" отмечены деятели культуры, науки и образования, представители средств массовой информации, среди которых член Национальной академии наук Каримбек Курманалиев, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета имени М.Козыбаева Павел Афанасьев, депутаты Мажилиса Парламента Берік Абдігалиулы, Еділ Жанбыршин.
 
Руководитель команды по пауэрлифтингу Дирекции развития спорта Сергей Цырульников награжден орденом "Достык" ІІ степени.
 
В числе награжденных орденом "Курмет" политолог Данияр Ашимбаев, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, исполнительный директор Хартии за права человека Жемис Турмагамбетова, заведующий отделением Таразской городской многопрофильной больницы Ернар Едилбаев, активист Орынбасар Сеитов, президент фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев, председатель союза ветеранов афганской войны города Шымкента Галымжан Майханов, общественный деятель Даурен Талипов, жыршы Аргын Бисенов, руководитель детско-юношеской спортивной школы №1 имени К.Оспанова Нуржан Ермагамбетов, заведующий отделением Алматинской городской клинической больницы №7 Есенай Еспенбетов. Всего ордена "Курмет" удостоены 94 человека.
 
Медалью "Ерен енбегі ушін" награждены 25 человек, в том числе президент Фонда "Адырна" Арман Аубакір, пресс-секретарь Павлодарского областного территориального объединения профсоюзов Константин Музалевский, старший преподаватель Казахского национального университета искусств Уларбек Нургалым.
 
Медалью "Шапагат" отмечены 68 волонтеров, меценатов и других граждан, среди которых журналист Александра Мыскина, председатель организации инвалидов "Уміт-Надежда" Дуйсенгали Оспанов, работник КСК "Океан" Арлан Мутишев, директор департамента ТОО "Paybox.money" Мария Чечина, студент Семейского финансово-экономического колледжа имени Р.Байсеитова Мерейбек Магабилов, наладчик путевых машин ТОО "Богатырь-Комир" Евгений Шарифуллин, волонтер Айгерим Доскалиева.
 

Кульгинов доложил Токаеву о развитии столицы

17.03.2022, 17:48 25701
Кульгинов доложил Токаеву о развитии столицы
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В этом году в столице планируется создать 28,5 тысячи рабочих мест, из которых 24 тысячи - постоянные", - сообщил Кульгинов.

 
Также аким рассказал о модернизации инженерных сетей, строительстве мостов и дорог, оказании социальной помощи малообеспеченным гражданам, поддержке малого и среднего бизнеса.
 
По его словам, в столице ведется строительство социальных квартир для очередников, переселение в этом году более 300 семей из аварийного ветхого жилья.
 

Решена проблема 13 тысяч дольщиков из 16 тысяч, на завершение строительства долгостроев также привлечены частные средства инвесторов. Кроме того, будут построены учебные заведения, медицинские центры и другие социальные объекты", - доложил Кульгинов.

 
Касым-Жомарт Токаев в целом одобрил работу акимата и дал ряд поручений по развитию и благоустройству столицы.
 

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