Назначены выборы депутата мажилиса от АНК

Фото: ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Центризбирком назначил выборы депутата мажилиса, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего на 28 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17 марта под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба ЦИК РК.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что 12 марта Центризбиркомом было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса Владимира Тохтасунова. Также он подчеркнул, что в соответствии со статьей 89 Конституционного закона "О выборах в РК" основанием для назначения выборов депутатов мажилиса вместо выбывших является досрочное прекращение полномочий депутата, лишение мандата депутата либо его кончина.

Решением Центризбиркома выборы депутата мажилиса, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, назначены на 28 апреля.

Согласно календарному плану определены следующие этапы избирательной кампании:

Выдвижение кандидата - с 29 марта до 18.00 7 апреля.

Регистрация - с 8 апреля до 18.00 12 апреля.

Предвыборная агитация - после 18.00 12 апреля до 00.00 27 апреля.

День тишины - 27 апреля.

День голосования - 28 апреля.

Итоги выборов депутата мажилиса устанавливает ЦИК не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 4 мая и публикует в средствах массовой информации сообщение об итогах выборов.

Согласно постановления Центризбиркома предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: на телевидении - 15 минут; на радио - 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

Установлен размер расходов кандидата на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных изданиях - в сумме 590 000 тенге; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов в сумме 130 000 тенге; транспортные расходы - в сумме 150 000 тенге.