Назначены замакима Нур-Султана и аким столичного района Алматы

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Аким столицы Алтай Кульгинов поставил перед Асхатом Ораловым и Ерланом Бекмурзаевым ряд задач, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По согласованию с Администрацией Президента РК Асхат Оралов назначен заместителем акима Нур-Султана. Ранее занимал должность вице-министра информации и общественного развития. В разные годы трудился в секретариате МК "Жас Отан" при партии "Нур Отан", главным специалистом департамента социально-воспитательной работы ЕНУ имени Льва Гумилева. В 2016-2018 годы работал руководителем управления по вопросам молодежной политики города Астана. В качестве заместителя акима Асхат Оралов будет курировать социальные направления, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Кроме того, по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата Ерлан Бекмурзаев назначен акимом района Алматы. Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности специалиста департамента занятости и социальных программ Астаны. В разные годы работал экспертом в министерстве культуры и информации, министерстве индустрии и новых технологий и так далее. В последние годы возглавлял управление по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства