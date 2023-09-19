Недобросовестных застройщиков задержали в Астане

Застройщики обещали закончить строительство еще в IV квартале прошлого года, однако ЖК до сих пор не сданы в эксплуатацию

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по коллективному заявлению дольщиков МЖК "R-Club" и "R-Club Deluxe" за мошенничество задержали руководителей строительных компаний.





Установлено, что сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд тенге. Фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге", - сообщили в столичной прокуратуре.





Там рассказали, что застройщики обещали закончить строительство еще в IV квартале прошлого года, однако ЖК до сих пор не сданы в эксплуатацию.





Руководители строительных компаний арестованы. Создана следственно-оперативная группа, которая устанавливает остальных участников преступления и их активы.



