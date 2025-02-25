Прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольныхПрокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных
24.02.2025, 15:57 33571
Некачественный ремонт платформы стал причиной железнодорожной аварии в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тюлькубасский районный суд Туркестанской области вынес приговор в отношении компании, по вине которой сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба суда.
Там напомнили, что сход 8 вагонов грузового поезда произошел в июне прошлого года на сложном перегоне Арыс - Тюлькубас.
Инспектор транспортного контроля по Туркестанской области указал, что причиной происшествия стал некачественный деповский ремонт вагонов, произведенный АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК). Это привело к повреждению железнодорожного подвижного состава до состояния, не подлежащего восстановлению. Инспектор просил суд привлечь УВК к административной ответственности", - говорится в сообщении суда.
Исследование тоже показало, что технической причиной схода вагонов стал некачественный деповский ремонт платформы в УВК.
Вина УВК в непринятии должных мер по содержанию, эксплуатации и ремонту подвижного состава, а также технических средств по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте подтверждена пояснениями участников производства; актами расследования крушения другими материалами дела.
Суд с учетом изложенного признал АО виновным и наложил на УВК административное взыскание в виде штрафа в размере 1,4 млн тенге.
Судебные акты вступили в законную силу.
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24.02.2025, 18:00 28046
Теплоснабжающая организация Астаны завышала тарифы на отопление
Суд обязал монополиста снизить тарифы для потребителей
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Теплоснабжающая организация в Астане завышала тарифы на тепло и получала сверхприбыль, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда столицы.
С иском о понуждении снизить тариф по тепловой энергии в столичный экономический суд обратился антимонопольный орган.
Аудиторской проверкой установлены нарушения по тарифу за счет увеличения объемов оказываемых услуг. Правилами формирования тарифов в случаях увеличения объемов услуг предусмотрено снижение тарифа на регулируемые услуги. Однако АО не снизило тарифы, что привело к получению сверхприбыли и переплате потребителями по завышенному тарифу", - говорится в сообщении.
Полученная прибыль должна направляться на развитие и эффективное функционирование регулируемой услуги, что соответствует утвержденной тарифной смете, однако ответчик не направил средства на предусмотренные законодательством цели и не снизил тариф.
Иск к монополисту судом удовлетворен, на ответчика возложена обязательство снизить тариф, прибыль от которого должна быть направлена на развитие тепловых сетей. Решение вступило в законную силу", - сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что монополистов обяжут вернуть казахстанцам 5,4 млрд тенге за невыполненные обязательства по тепло- и электроснабжению.
24.02.2025, 17:43 29096
Арман Кырыкбаев назначен помощником президента Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Армана Кырыкбаева своим помощником по вопросам внутренней политики и коммуникациям, сообщает Акорда.
Назначить Кырыкбаева Армана Оразбаевича помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, освободив от ранее занимаемой должности", - сообщается в тексте указа.
Арман Кырыкбаев родился в 1976 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Работал атташе посольства Казахстана в Узбекистане, директором департамента стратегии и маркетинга ЗАО "Корпорация ABE", председателем Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, вице-министром культуры и информации Казахстана, заместителем акима города Алматы и заведующим отделом по коммуникациям администрации президента.
Ранее Рамиль Камалов был назначен вице-министром по ЧС.
24.02.2025, 17:14 30071
Даулет Байбулатов назначен главой резервата "Семей орманы"
До назначения он работал исполняющим обязанности замгендиректора резервата "Семей орманы"
Фото: instagram/glpr.semeyormany
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Семей. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Даулет Байбулатов назначен генеральным директором государственного лесного природного резервата "Семей орманы", сообщает пресс-службе резервата.
Даулет Байбулатов родился 7 октября 1967 года в городе Семипалатинске. В 1986 году окончил Лениногорский лесной техникум по квалификации техник-лесовод. В 1995 году окончил Сибирский технологический институт по квалификации инженер лесного хозяйства.
Трудовую деятельность начал в 1986 году начальником пожарно-химической станции Краснокордонского лесничества Семипалатинского мехлесхоза. Работал инженером охраны леса Семипалатинского лесохозяйственного предприятия, лесничим Краснокордонского лесничества, лесничим Пригородного лесничества, лесничим Каштакского лесничества, руководителем Талицкого лесничества, директором Семипалатинского, Новошульбинского, Морозовского филиалов РГУ "ГЛПР "Семей орманы", исполняющим обязанности заместителя генерального директора резервата "Семей орманы".
Напомним, в июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
В мае прошлого года суд вынес приговор двум занимавшим руководящие должности сотрудникам государственного природного резервата "Семей орманы" по делу о гибели лесников.
24.02.2025, 17:00 31591
В Казахстане для сообщения о фактах коррупции запустили WhatsApp-чат-бот
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Республики Казахстан для оперативного сообщения о фактах коррупции запустила WhatsApp-чат-бот для граждан, сообщает пресс-служба Антикора.
Мы рады сообщить о запуске нового WhatsApp-чат-бота Антикор 1424. Теперь каждый гражданин может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через мессенджер WhatsApp. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, через WhatsApp-чат-бот Антикор 1424 можно:
- сообщить о фактах коррупции;
- получить консультацию по вопросам противодействия коррупции.
За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге. Мы гарантируем полную конфиденциальность обращения. Все сообщения будут обязательно рассмотрены и в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующего законодательства. Однако напоминаем, что заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут реестр коррупционеров.
24.02.2025, 15:19 34726
Министерству обороны передали часть функций и полномочий Минпрома
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерству обороны частично передали функции Министерства промышленности и строительства РК.
Указ президента Токаева о реорганизации ведомства вступил в силу.
Согласно документу, Министерству обороны переданы некоторые функции и полномочия Министерства промышленности и строительства в сферах:
- Формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа.
- Осуществления военно-технического сотрудничества.
- Ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.
В соответствии с указом Минобороны становится правопреемником прав и обязательств Министерства промышленности и строительства в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству РК необходимо обеспечить:
- по согласованию с администрацией президента - перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации;
- принятие иных мер по реализации настоящего указа.
Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Реорганизовать министерство обороны Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сферах: 1) формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа; 2) осуществления военно-технического сотрудничества; 3) ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в указе Токаева, который уже вступил в силу.
Также глава государства определил Минобороны правопреемником прав и обязательств Минпромстроя в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству Республики Казахстан обеспечить: 1) по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации; 2) принятие иных мер по реализации настоящего указа", - сказано в документе.
Контроль за исполнением указа Токаев возложил на администрацию президента.
24.02.2025, 15:02 36571
Рамиль Камалов назначен вице-министром по ЧС
Фото: primeminister.kz
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Рамиль Камалов назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба правительства.
Рамиль Камалов родился в 1976 году в Тургайской области. Окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, Карагандинский государственный технический университет.
Трудовую деятельность начал инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области. В разные годы работал инспектором пожарной части № 7 ГПС города Астаны, начальником управления по организации деятельности службы пожаротушения КЧС МВД РК, начальником ДЧС Северо-Казахстанской области. С 2023 года по настоящее время занимает должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.
Ранее Азамат Амрин был назначен первым вице-министром нацэкономики.
24.02.2025, 11:39 42376
В Казахстане подписан меморандум о стабилизации цен на яйца
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством торговли и интеграции РК совместно с Министерством сельского хозяйства, Союзом птицеводов, отраслевой ассоциацией яичных производителей и Союзом торговых сетей подписан меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили в Комитете торговли.
Основой меморандума является взаимная заинтересованность сторон в обеспечении стабильности цен и повышении социальной ответственности бизнеса. В рамках заключенного меморандума Союз птицеводов и Ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах", - пояснили в ведомстве.
В свою очередь Союз торговых сетей обеспечивает соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки согласно действующему законодательству и не допускает фактов взыскания вознаграждения по реализации яиц данной категории.
По данным комитета, Министерство сельского хозяйства для защиты местных производителей рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с Министерством торговли и интеграции примет контрольные меры по недопущению реализации "серого" импортированного пищевого яйца, а также обеспечит их изъятие из оборота.
22.02.2025, 12:56 135721
Три новых казахстанско-китайских терминала запустят в 2025 году
Фото: КТЖ
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь парткома Коммунистической партии Китая города Сианя Фан Хунвэй и руководитель АО "НК "Казахстан темiр жолы" Нурлан Сауранбаев утвердили планы запуска новых логистических центров и терминалов на 2025 год, сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали в КТЖ, сторонами запланирован запуск логистического комплекса в Алматы (ГТС-2), открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области и запуск терминала в порту Алят в Азербайджане. В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).
В 2024 году из Сухого порта города Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай - Европа, что составляет 25% от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря работе совместного грузового терминала в Сиане объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнерстве с сухим портом Сианя продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов США.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что реализуемые договоренности трансформировали сплоченное сотрудничество в стратегический союз, который формирует надежные логистические цепочки и открывает новые возможности для роста грузопотока и развития транспортных отраслей Казахстана и Китая.
Комплексный подход и динамичная реализация проектов позволят в 2026 году сформировать полноценную сеть терминалов на направлении Восток - Запад, что станет важным шагом в развитии транзитно-транспортного потенциала страны.
Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских грузов в Китай вырос на 5%.
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