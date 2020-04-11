Необходимо подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство - Токаев

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Необходимо подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство, заявил на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность, так называемого стресс-теста. Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, "крякнулась". В E-gov также наблюдались перебои. В поствирусный период нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений. Но главное - подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства", - заявил глава государства.

С учетом нового опыта госпрограмму "Цифровой Казахстан" следует пересмотреть, естественно, без дополнительных финансовых затрат.

Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими. Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас", - сказал президент.

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