Несколько человек во время беспорядков были убиты при совершении мародерства - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Во время январских беспорядков несколько граждан погибли при совершении мародерства и краж, сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К примеру, житель Алматы погиб при краже ГСМ с автозаправки из-за небрежного обращения с огнем, от самоподжога. В этом же городе местный житель во время вооруженного ограбления обменного пункта "МиГ" при оказании сопротивления был убит сотрудниками частной охранной организации", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, следствие также установило, что в результате применения недозволенных методов допроса сотрудниками силовых органов скончалось 6 человек, подозреваемых в участии в массовых беспорядках.

Все эти факты тщательно расследуются специальными прокурорами. Подозреваемыми признаны 15 силовиков, к ним применены различные меры пресечения. Кроме того, за превышение своих полномочий, повлекшее гибель отдельных граждан на блокпостах и вблизи воинской части в городе Талдыкоргане, а также на площади в городе Алматы, к уголовной ответственности привлекается ряд военнослужащих", - отметил Килымжанов.

Всего суду преданы 955 подозреваемых лиц, к различным мерам наказания приговорены 834 гражданина, в том числе 636 к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В настоящее время под стражей содержатся 292 подозреваемых лица.

На указанных лиц следствие располагает достаточными доказательствами в их активном участии в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств", - сообщил Килымжанов.



