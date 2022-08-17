Подробности гибели силовиков во время январских беспорядков рассказали в Генпрокуратуре

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Генеральной прокуратуре озвучили подробности гибели полицейских и силовиков во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день установлены обстоятельства гибели 176 человек. Среди них - 19 военнослужащих структурных подразделений. Они погибли в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. Некоторые из них были просто растерзаны преступниками при исполнении служебных обязанностей по защите общественного порядка и государственных объектов", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

По его словам, многие сотрудники погибли в результате избиений, наезда машин или из-за огнестрельных ранений, будучи при этом безоружными.

Так, с особой жестокостью был убит подполковник Хаиров, охранявший здание Алматинской горадминистрации. Его тело нашли на крыше здания.

После жестокого убийства преступники сожгли тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего офицера остались семья и двое несовершеннолетних детей", - рассказал Килымжанов.

В городах Алматы, Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Атырау в результате вооруженных нападений на администрацию, полицию, резиденцию президента, здания телебашни, магазины и другие объекты погибли 92 человека.

5 января днем вооруженные злоумышленники попытались захватить районные отделения милиции города Алматы. Вечером того же дня вооруженные злоумышленники напали на само здание городского РОВД. Вооруженные преступники устраивали непрерывные обстрелы с разных направлений, применяя огнестрельное оружие и взрывчатку. Осада здания полиции продолжалась более суток", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, захваченных во время нападения на мэрию военнослужащих использовали в качестве живого щита.

В этот же день в Кызылординской области было совершено нападение на здание местной милиции. Преступники взломали ворота здания на грузовике, открыли стрельбу по цели, подожгли блокпост, уничтожили камеры и патрульные машины оперативного штаба.

На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам", - сообщил Килымжанов.