Генпрокуратура Казахстана опубликовала список погибших по время январских событий

Фото: пресс-служба акимата Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. 16 АВГУСТА - Аким Павлодарской области представил активу Экибастуза нового акима города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Должность получил Аян Бейсекин, до этого занимавший должность акима Иртышского района. Глава региона Абылкаир Скаков назвал первостепенные задачи для градоначальника, сообщает пресс-служба акимата Экибастуза.

Уроженец Павлодарской области Аян Бейсекин руководил родным Иртышским районом с 2019 года. До этого был заместителем акима Павлодара и замглавы Железинского района.

С 2015 по 2017 годы Бейсекин занимал пост заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. В разные годы работал в акимате СКО, системе Агентства по делам госслужбы и в частном секторе.

Аян Бейсекин - член Президентского молодежного кадрового резерва, выпускник программы "Болашак". В 2008 году окончил ЕНУ имени Л.Н. Гумилева по специальности государственного местного управления, в 2013 году получил степень магистра государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова.

Представляя Аяна Бейсекина, Абылкаир Скаков подчеркнул, что Экибастуз - особенный город, с уникальной структурой экономики и трудовыми традициями.

Это больше всего отличает Экибастуз - это его люди. Неравнодушные к развитию родного города, с твердой гражданской позицией, политически активные. Экибастузцы искренне беспокоятся о своем городе, и я их прекрасно понимаю. Взять хотя бы ремонт дорог. Я проехался сегодня по нескольким улицам города: дороги разрыты, недоделаны, а если и делаются, то с неизвестными сроками завершения", - подчеркнул аким области.