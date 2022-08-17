Генпрокуратура Казахстана опубликовала список погибших по время январских событий

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала список лиц, погибших во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе январских событий погибло 238 человек. Среди них есть преступники и невиновные люди. Мы подробно изучаем каждый факт", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
По его словам, в настоящее время правоохранительными органами расследуется свыше 200 уголовных дел по фактам гибели людей в период «трагического января». Допрошены более 10 тысяч граждан, которые могли быть возможными свидетелями.
На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам", - сообщил Килымжанов.
Список погибших опубликован на сайте ведомства.