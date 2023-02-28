Нет ни черных, ни красных списков - В МИД прокомментировали ситуацию с "шенгеном" для казахстанцев   

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.





При этом хотелось бы отметить, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков и речь идет об обычном рабочем процессе. Подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам Европейского союза, страны Евросоюза и шенгенской зоны праве инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы", - проинформировал он.









По его словам, подобные консультации могут занимать до 7 дней.





При этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше, - до 15 дней, то есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения виз для наших граждан мы не ожидаем", - добавил Айбек Смадияров.





Он также подчеркнул, что сам список из 40 стран, в отношении граждан которых могут быть инициированы дополнительные консультации, не является так называемым черным списком.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Казахстан включили в черный список Шенген-зоны"