Нигматулин прокомментировал проект Кодекса о здоровье

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что преждевременно делать выводы о нормах проекта Кодекса о здоровье, которые сейчас активно обсуждаются в обществе, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня бурно обсуждается проект Кодекса о здоровье. Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В мажилисе еще предстоит большая работа по обсуждению Кодекса с участием НПО и экспертов", - написал Нурлан Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.

Проект Кодекса о здоровье сейчас находится на рассмотрении в мажилисе. Уже внесено более 600 поправок в поступивший законопроект. В рабочую группу, помимо депутатов и представителей госорганов, входят врачи, представители НПО, общественности, специалисты сферы здравоохранения и др.

Говоря о проводимой сейчас работе, спикер палаты выразил уверенность, что итогом всестороннего, тщательного рассмотрения в мажилисе, которое депутаты проводят с участием широкой общественности, станет, как всегда, максимально проработанный, оптимальный законопроект.





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