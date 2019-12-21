Биртанов разъяснил наиболее спорные моменты нового Кодекса о здоровье

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал, что он думает о петиции против нового Кодекса о здоровье , передает Kazakhstan Today.

"Сегодня получил несколько сообщений в WhatsApp, в которых неизвестные мне активисты просят подписать петицию об отзыве нового Кодекса о здоровье из парламента. Причина, по которой хотят вернуть всю проделанную с осени прошлого года работу на нулевую точку, на мой взгляд, - страх перед прогрессом или недопонимание открывающихся для пациентов и врачей позитивных изменений. Мне понятны эти страхи, все боятся изменений. Но они нужны, если мы хотим иметь продвинутую систему здравоохранения. Весь Кодекс - это ответ на запросы общества о переходе на лучшие практики здравоохранения развитых стран с поправкой на наши текущие возможности. Команда Минздрава Казахстана и я лично готовы вновь ответить на все вопросы по Кодексу", - написал министр на своей странице в соцсети .

Он анонсировал встречу, на которой готов рассказать обо всех нюансах спорного документа. Встреча состоится в актовом зале Медицинского университета Нур-Султана 23 декабря в 11.00.

Министр также продублировал свой пост под названием "Минздрав устал предупреждать".

С сентября 2018 года по сегодняшний день Минздрав ведет публичную работу с общественностью по принятию нового Кодекса о здоровье. Документа, который бы наконец собрал в одном файле все уже действующие нормы подзаконных актов, по которым работает здравоохранение, и нововведения, о которых просит научное, медицинское и пациентское сообщества", - напомнил Биртанов.

Он подчеркнул, что за год было проведено 6 публичных обсуждений проекта Кодекса, пять раз документ с правками и доработками для обсуждения размещали на портале "Открытые НПА". Кроме того, 43 заинтересованных госоргана, от администрации президента и канцелярии премьер-министра до всех региональных акиматов, внесли свои поправки перед согласованием этого документа.

171 раз мы рассказывали о документе в обширных публикациях и выступлениях в СМИ, еще больше комментировали его отдельные нормы и бесчисленное количество встреч провели со всеми заинтересованными сторонами, пока документ не попал на обсуждение в мажилис парламента Казахстана. Там сейчас идет следующий этап рассмотрений и обсуждений документа. Недостатка в общественной реакции и интереса вроде бы и нет, но нам все равно продолжают вменять некую закрытость по этому вопросу", - констатирует министр.

В этой связи он решил еще раз ответить на самые распространенные вопросы:

Обязательная вакцинация

Да, она будет. Без нее не возьмут в детские сады. Но в школу можно. Почему? С точки зрения закона: потому что нельзя ограничивать право ребенка на получение образования. Медицинская логика следующая: организм школьников крепче, чем у дошколят. И если у маленьких детей медотвод по прививкам, то это сигнализирует об очень больших рисках для здоровья в случае посещения садика. Ведь находиться в детских садах, где даже среди привитых детей случаются инфекции - крайне опасно. Кроме того, это вызывает вопросы у родителей привитых детей, которые, как правило, заражаются от тех, кто вакцинацию еще не прошел. Нельзя требовать условий только для себя, справедливость в социуме - это поиск решений для всех сторон. Напомню также, что даже более жесткая практика - штрафы, недопуск в школы - часть мировой практики, медицины развитых стран, качество которой ставят нам в пример. Здесь обычно упоминают качество закупаемых ими вакцин: так же, как и они, мы закупаем вакцины, рекомендованные ВОЗ у производителей вакцин, имеющих сертификацию этой организацией", - прокомментировал Биртанов.

Осмотры в школах и дошкольных учреждениях врачами поликлиник

И в действующих, и предлагаемых нормах проведение осмотров врачами поликлиник проводится только при содействии образовательных учреждений в получении письменного согласия или отказа", - подчеркнул министр.

Скрининги

Скрининги как обязательство, а не право. Ранее я уже упоминал, что каждый год в нашей стране 3,9 млн человек поступают в больницы с запущенными заболеваниями, иногда уже на безнадежной стадии. Большинство из этих случаев предотвратимы, если вовремя выявить болезнь.

Государство понемногу, но ежегодно увеличивает финансирование профилактических осмотров и скринингов, большая часть нужных для ранней диагностики анализов гарантирована нам Конституцией бесплатно. Но только 500 тыс. из нас знают своего врача в лицо и проходят ежегодные осмотры в государственных и частных поликлиниках. Цифра, увы, растет не так быстро, как смертность от предотвратимых неинфекционных болезней как инфаркты, инсульты, сахарный диабет и онкология. Казахстанцы, как в довольно известном анекдоте, приходят в больницы, когда приходит пора умирать, тогда как европейцы приходят, чтобы не умереть. Что не мешает нам всем требовать от врачей европейского качества лечения. Простите, но при наших привычках врач вас спасет, но здоровье, растрачиваемое вами на вредные привычки и избегание скринингов, может и не вернуть. Поэтому мы и идем по пути европейских стран, Южной Кореи и других стран с развитой профилактической медициной, которые так любят ставить в пример", - подчеркнул глава Минздрава.

Расширение прав врачей ставить психиатрические диагнозы

Кратко: врачам поликлиник предлагается разрешить ставить некоторые психиатрические диагнозы только в случае так называемых легких расстройств, например, депрессий. Сложные диагнозы по-прежнему может ставить только профильный узкий специалист - психиатр. Логика: при легких расстройствах не требуется специализированного, порой принудительного, лечения и диагностики, изоляции от общества. Поэтому решения, принимаемые врачом общей практики, не ограничивают пациента, но направляют по пути выздоровления, сокращая его и приближая успех. Количество депрессий и легких психических расстройств по всему миру растет. Наша страна - не исключение. Они становятся причиной роста суицидов. При этом в обществе существует проблема отрицания этого заболевания и стигматизация процесса обращения за помощью. Между тем вовремя оказанная помощь - большое подспорье для пациента.





Как именно происходит процесс постановки диагноза? Часто лица с легкими расстройствами жалуются на множество сопутствующих недомоганий, которые при диагностике могут оказаться признаками проблем, имеющих психологическую основу", - разъяснил Биртанов.

Возможность для врачей обращаться в органы опеки при отказе от лечения

Предлагаемая норма предусматривает обращение медицинской организации в органы опеки или суд не только при угрозе жизни, но и при нанесении существенного вреда здоровью вследствие неоказания медицинской помощи. Так как в случаях отказа от медицинской помощи могут быть последствия, связанные с развитием тяжелых осложнений заболевания. Например, отказ матери от проведения химиотерапии ребенку, отказ от диализа, отказ от лечения вообще. А случаев, когда ребенка не лечат, а таскают по знахарям, много. Предлагаемая норма - ответ на эту ужасающую тенденцию. Это норма - о защите прав ребенка на жизнь. В целом, все эти нормы о праве на жизнь и безопасность", - считает министр.

Биртанов также прокомментировал вопрос донорства и возможный вывоз донорских органов за пределы страны

Нет, новый Кодекс не исключает права близких выражать свое несогласие на изъятие органов у умершего человека, а лишь вносит уточняющую и конкретизирующую норму. Кроме того, документ запрещает принудительное изъятие органов человека и их пересадку. И в действующем Кодексе и проекте Кодекса речь идет о прижизненном согласии человека стать донором после смерти. И нет, новый Кодекс не предусматривает возможность вывозить изъятые у умерших граждан Казахстана органы для пересадки иностранцам. Органы можно вывозить исключительно для пересадки от казахстанца казахстанцу", - сказал он.

Условия отключения пациентов от аппаратов искусственного поддержания жизни

Кодекс в новой редакции описывает случаи, когда может быть принято такое решение. Так вот, для такого решения нужно установить биологическую смерть и необратимую смерть мозга консилиумом врачей. При этом при необратимой смерти мозга пациента не могут отключить от аппаратов искусственного поддержания жизни, если отсутствует согласие близких и существует решение об изъятии органов для трансплантации. В случае несогласия близких прекратить меры искусственного поддержания жизни Кодекс предусматривает возможность оставить пациента с диагностированной биологической смертью и смертью мозга на аппарате за счет средств родственников, в случае изъятия органов для трансплантации - за счёт средств государства", - пояснил Биртанов.

Расширение прав на вскрытие и сокращение сроков на опознание трупов неустановленных лиц

В последнее время родственники умерших все чаще жалуются на сокрытие причин наступления смерти. В том числе речь идет и о медицинских инцидентах. Действительно, в результате проведенного мониторинга за 2014-2018 годы выявлено 50 неучтенных случаев материнской смертности. Чтобы понять истинные причины смерти и на основе полученных данных принимать уже обоснованное - хоть системное, хоть точечное, решение, нужно расширить на уровне закона возможность проведения вскрытий для уточнения причин смерти при патологических состояниях и в случаях возникновения медицинских инцидентов. Что касается "сокращения сроков" на опознание и дальнейшую передачу для исследований трупов неопознанных лиц с 45 до 10 дней - нет, они не сокращаются", - уточнил Биртанов.

Он подчеркнул, что все нормы Кодекса, все проводимые нынешней командой Минздрава реформы в итоге пронизаны одной идеей - солидарной ответственности за здоровье нации.

"В его центре активный пациент, знающий и умеющий отстаивать свои права в медицине. Осознанный человек, который будет заниматься своим здоровьем и проходить скрининги хотя бы потому, что все услуги, предлагаемые в пакете Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - это услуги, оплачиваемые с его налогов. А еще потому, что хочет прожить долгую и здоровую жизнь, избежать последствий от болезней, возникающих неизбежно из-за изменений нашего образа жизни. Система здравоохранения сегодня меняется, чтобы стать более дружелюбной для пациента, качественней с точки зрения оказанных услуг, более сбалансированной с точки зрения ответственности и осознанности всех сторон - пациентов и врачей, общества и государства, бизнеса и некоммерческого сектора. Парламент, правительство и Минздрав как регулятор могут создать идеальные законы и правила, но работать они начнут только когда пациенты начнут отстаивать свои права. Но эти права надо хотя бы узнать, иначе все останется на уровне конфликтов в социальных сетях. С нервотрепкой для всех и с плачевными результатами для всех сторон по итогу", - резюмировал министр.

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