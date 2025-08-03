02.08.2025, 13:53 66426
Новая Служба по противодействию коррупции в июле завела 17 уголовных дел
Фото: Polisia.kz
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по противодействию коррупции КНБ РК в июле зарегистрировано 17 фактов правонарушений, сообщили в пресс-службе КНБ.
В частности, три уголовных дела заведены по статье 362 (Превышение власти или должностных полномочий), пять - по статье 366 (Получение взятки), четыре - по статье 367 (Дача взятки), два - по статье 190 (Мошенничество), одно - по статье 147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных), одно - по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), одно - по статье 364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности).
16 уголовных дел направлены в суд.
По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, по данным КНБ, за сообщение о коррупции поощрено два человека на сумму 471,84 тыс. тенге.
Напомним, в конце июня 2025 года в Казахстане было реорганизовано Агентство РК по противодействию коррупции путем присоединения к Комитету национальной безопасности и образована Служба по противодействию коррупции. Директором нового ведомства стал Нуржан Кусаинов.
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03.08.2025, 17:01 9661
Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы
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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генпланом, сообщает Акорда.
Кроме того, поручено незамедлительно внести в генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.
Также президент был проинформирован об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса. В частности, а первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.
Главе государстве также доложили о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды. Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступили против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной. По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
03.08.2025, 11:17 19446
В Казахстане намерены внести новые поправки в правила кастрации насильников детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана разработало проект приказа, который предполагает внесение новых поправок в правила кастрации насильников детей, передает корреспондент агентства.
Вносится поправка о применении химической кастрации за шесть месяцев до освобождения и направлении материалов администрацией учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию", - сообщается в документе.
Также подчеркивается, что принятие проекта не повлечет социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.
Проект доступен для публичного обсуждения до 18 августа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Как сообщалось ранее, с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.
02.08.2025, 09:04 76716
Президент РК примет участие в конференции ООН по не имеющим выхода к морю развивающимся странам
Она состоится в Туркменистане 5 августа
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
5 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Авазе (Туркменистан)", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, завтра по приглашению президента Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит с визитом Казахстан. В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
01.08.2025, 20:49 108261
Назначен председатель комитета атомного надзора
Фото: Агентство РК по атомной энергии
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дархан Алиакпаров назначен председателем комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии, сообщает пресс-служба ведомства.
Дархан Алиакпаров трудовую деятельность начал в 2008 году на Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО "Корпорация "Казахмыс".
С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по Астане - от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента. Позднее возглавлял управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
С 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
Ранее приказом министра культуры и информации Мейрлан Раханов освобожден от должности председателя Комитета по информации.
01.08.2025, 20:38 110181
Кадровые перестановки произошли в Минкульте
Освобожден от должности председатель Комитета по информации
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Мейрлан Раханов освобожден от должности председателя Комитета по информации, сообщает пресс-служба правительства.
Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды.
В 2012 году работал ведущим специалистом налогового управления Карагандинской области.
С 2012 по 2013 годы - главный специалист управления внутренней политики акимата Карагандинской области.
С 2013 по 2016 годы - эксперт, главный эксперт управления печатных СМИ Комитета информации.
С 2016 по 2021 годы - эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК.
С июля 2021 года по декабрь 2023 года - заведующий сектором пресс-службы президента РК.
4 января 2024 года был назначен председателем Комитета информации Минкультуры и информации РК.
01.08.2025, 16:01 125326
Токаев поручил министру обороны усилить боевой потенциал ВС
Фото: Акорда
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2025 года, сообщили в пресс-службе Акорды.
Министр обороны Казахстан Даурен Косанов сообщил о состоянии боевой готовности армии; итогах весенней призывной кампании; мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания и социального обеспечения военнослужащих; доложил о ходе исполнения поручений президента", - говорится в сообщении.
В частности, главе государства было доложено о работе по повышению мобильности войск; развитию противовоздушной обороны, территориальных войск, подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военной инфраструктуры; по размещению государственного оборонного заказа.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала Вооруженных сил", - проинформировали в Акорде.
Также президент отметил важность реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих.
01.08.2025, 13:50 131486
Новый регламент правительства утвердили в Казахстане
В документе, в частности, прописаны сроки исполнения поручений и принятия законодательных поправок
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвержден новый регламент правительства, в котором, в частности, определены сроки исполнения поручений и принятия законодательных поправок.
Новый пункт регламента гласит, что после поручения премьер-министра о необходимости принятия законодательных поправок ответственный госорган должен в двухнедельный срок выработать видение процесса исполнения и его этапов.
Также в законе определены конкретные процедуры законотворческого процесса, предусмотренные законодательством РК, с четко регламентированными сроками их реализации.
Выработанные подходы с соответствующими обоснованиями направляются на согласование в Министерство юстиции, где согласуются в течение трех дней.
Далее ответственный госорган вносит согласованные подходы на имя руководителя аппарата правительства с обязательным обоснованием причин применения указанных подходов, после чего, в случае согласия, определяется срок их реализации.
Также в документе прописан регламент заключений правительства на проекты законов, инициированных депутатами парламента.
Вынося заключение, разработчик прилагает к нему в электронном виде копию протокольного решения Межведомственной комиссии, копии писем прямо заинтересованных государственных органов, а также министерств юстиции, национальной экономики и финансов за подписью первого руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица.
При необходимости к проекту заключения правительства разработчиком прикладываются финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда.
Проект заключения правительства вносится в аппарат правительства на государственном и русском языках в формате электронного документа не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
01.08.2025, 12:32 128186
Токаев поздравил работников транспортной отрасли Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, сообщает Акорда.
По словам главы государства, транспортная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана.
Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере. Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. В настоящее время большая работа ведется по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. В прошлом году в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" совместно с Китаем был открыт транспортно-логистический центр в городе Сиане. Несомненно, этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок", - напомнил Токаев.
Он добавил, что в стране идет последовательная модернизация инфраструктуры транспортных коридоров.
Открываются логистические центры и склады, активизировалось строительство железнодорожных магистралей. Уверен, подобные масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны", - заявил президент.
По его словам, транспортная отрасль должна быть передовой, современной и конкурентоспособной.
Еще одним ключевым направлением, требующим особого внимания, по мнению Токаева, является машиностроительный сектор.
Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В настоящее время в Казахстане работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, на котором выпускаются грузовые и пассажирские электровозы, а также запчасти к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам", - добавил президент.
Еще одной задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.
Мы предпринимаем системные усилия, чтобы постоянно расширять географию полетов. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами. Но этого, с учетом потенциала нашего государства, недостаточно, работа в данном направлении будет продолжена", - сообщил глава государства.
Он поблагодарил всех работников транспортной отрасли.
Безупречно исполняя свои обязанности, работники транспортной отрасли принимают активное участие в деле государственной важности. Убежден, что вы и впредь будете служить на благо Родины", - заявил президент.
На торжественной церемонии президент присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" ветерану национальной компании "Қазақстан темір жолы" Калтаю Самбетову, чей непрерывный трудовой стаж в отрасли составил 66 лет. Ветерану вручили знак особого отличия - Золотую звезду и орден "Отан".
Также глава государства торжественно вручил группе граждан государственные награды за большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны
Почетное звание "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері" было присвоено ветеранам труда Борису Исинаманову, Владимиру Аверкину, Канату Шаймину и Андрею Горвату.
Дополнено 01.08.2025, 14.54
В преддверии Дня работников транспорта премьер-министр Олжас Бектенов от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами задачу - увеличить потенциал транспортного сектора и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. В этом контексте важен упорный труд специалистов отрасли, которые обеспечивают безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров и грузов. Отечественная транспортная отрасль по итогам первых 6 месяцев текущего года показала динамичный рост - на 22,7%. Это результат самоотверженного труда и добросовестной работы таких специалистов и ветеранов отрасли, как вы", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отмечены масштабные меры по модернизации инфраструктуры, цифровизации и повышению транзитного потенциала Казахстана. В настоящее время ведется ремонт 13 тысяч километров автодорог, строится более 1,3 тысячи километров новых железнодорожных линий, современные логистические хабы и аэропорты. К 2029 году планируется увеличить объем транзитных грузов, проходящих по территории страны, до 100 млн тонн. Особое внимание уделено развитию мультимодальных маршрутов, включая Транскаспийский транспортный коридор - для реализации данного проекта модернизируются порты Актау и Курык.
Премьер-министр подчеркнул, что в целом казахстанская транспортная отрасль становится все более технологичной и клиентоориентированной за счет внедрения новых цифровых решений, в том числе автоматизированных систем управления, цифровой диспетчеризации.
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