Президент РК утвердил положение о Службе по противодействию коррупции

Служба будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием коррупционных правонарушений

Фото: Акорда

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента РК от 14 июля 2025 года утверждено положение о Службе по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.





Финансирование деятельности службы осуществляется из республиканского бюджета. Ведомство будет заниматься выработкой предложений по разработке и реализации антикоррупционной политики, выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием коррупционных правонарушений, а также иными задачами, предусмотренные законами и актами президента РК.





В функции службы входят:





1) участие в разработке и реализации документов системы государственного планирования РК в сфере противодействия коррупции;





2) проведение досудебного расследования;





3) организация и осуществление оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;





4) применение специальных и других технических средств в ходе проведения негласных следственных действий, общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий, не связанных с использованием сети связи, а также контрразведывательных мероприятий, не связанных с использованием сети связи;





5) защита и поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;





6) установление местонахождения и задержание лиц, находящихся в розыске, скрывшихся от следствия, дознания или суда;





7) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на средства, добытые преступным путем;





8) формирование ведомственной статистики;





9) осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом РК об административных правонарушениях;





10) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;





11) разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции;





12) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями и соответствующими органами иностранных государств по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений на основе международных договоров РК;





13) участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений и их согласование;





14) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из государственных органов, а также компетентных органов иностранных государств в пределах компетенции Службы;





15) изучение передового международного опыта противодействия коррупции и внедрение эффективных моделей на национальном уровне;





16) обеспечение защиты государственных секретов и служебной информации ограниченного распространения, а также противодействие техническим разведкам в пределах компетенции службы;





17) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении службы;





18) участие в разработке и реализации кадровой политики;





19) профилактика и предупреждение правонарушений среди личного состава службы;





20) осуществление в установленном порядке планирования, контроля и координации деятельности в сфере противодействия коррупции в пределах компетенции службы, формирование отчетности о ее результатах;





21) финансовое и материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности в пределах бюджетных средств, выделенных службе на эти цели;





22) консультирование физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;





23) организация и несение боевого дежурства;





24) организация и ведение документационного обеспечения в службе;





25) обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режимов, организации и несения боевой службы на объектах службы;





26) проведение теоретических и практических занятий с личным составом на объектах службы по планам охраны и обороны;





27) обеспечение и оснащение объектов службы средствами досмотра, инженерно-технической укрепленности, защиты и системами безопасности;





28) организация и проведение комиссионных обследований объектов службы на предмет соответствия инженерно-технической укрепленности объектов установленным требованиям;





29) участие в реализации политики информационной безопасности, обеспечении и совершенствовании технической и информационной деятельности службы;





30) эксплуатация информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на службу, а также участие в их разработке, создании, модернизации и приобретении;





31) обеспечение функционирования ведомственных сетей связи и подготовка предложений по их развитию;





32) осуществление шифровальной работы;





33) иные функции, возложенные законами Республики Казахстан, а также актами президента Республики Казахстан.





С полным текстом указа можно ознакомиться здесь





Напомним, в конце июня 2025 года в Казахстане было реорганизовано Агентство РК по противодействию коррупции путем присоединения к Комитету национальной безопасности и образована Служба по противодействию коррупции. Директором нового ведомства стал Нуржан Кусаинов.



