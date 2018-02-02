Новые соцобъекты открыты в Аркалыке

Костанай. 2 февраля. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Аркалык аким Костанайской области Архимед Мухамбетов открыл ряд социальных объектов, передает Kazakhstan Today.

В частности, в городе открыт новый медцентр, соответствующий современным стандартам. Центр может принять до 100 пациентов, сообщили в пресс-службе акима области.

"Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства, в проект вложено около 100 млн тенге. Кроме этого, на ещё 50 млн тенге приобретено медоборудование. Теперь у жителей областного центра есть возможность получать высококвалифицированную помощь специалистов, не выезжая в Костанай", - рассказал аким Аркалыка Амантай Балгарин.

Отмечается, что благодаря открытию медцентра частично решён вопрос дефицита медицинских кадров. Сюда приглашены молодые специалисты, которые получили квартиры в Аркалыке.

Кроме того, в рамках поездки Архимед Мухамбетов посетил новый детский сад "Ай-Али". Местный предприниматель Асем Мажитова переоборудовала большой коттедж в дошкольное учреждение, вложив в капитальный ремонт здания 317 млн тенге.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства в Аркалыке открыт 50-местный детский сад "Балдырган", которому в торжественной обстановке аким области вручил ключи от нового микроавтобуса HYUNDAI.

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