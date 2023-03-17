Новые инструменты получит Казахская государственная филармония имени Жамбыла

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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершилась рабочая поездка министра культуры и спорта Асхата Оралова в Алматы, во время которой он ознакомился с работой творческих учебных заведений и важных культурных объектов.





Первым местом, которое посетил глава МКС, стал Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусупбека Елибекова. Министр осмотрел его учебные кабинеты, пообщался со студентами и встретился с преподавательским составом.





Разумеется, развитие молодых талантов невозможно без сильных преподавателей. В этом году Республиканскому эстрадно-цирковому колледжу будут выделены 68 млн тенге на дополнительные выплаты лучшим педагогам", - написал Асхат Оралов на своей странице в Facebook .





Также министр посетил Республиканскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат имени Куляш Байсеитовой - место, подарившее стране множество выдающихся деятелей культуры. Там встретился с учениками школы и узнал от маленьких музыкантов, чего им не хватает для учебы. В частности, дети сообщили, что им нужны инструменты, компьютеры и более просторные классы.





После этого глава МКС провел встречу с преподавательским составом, где ответил на вопросы и выслушал пожелания. В частности, учителя сообщили о необходимости нового концертного зала и гастролей для юных музыкантов, а также о неспособности школы вместить всех желающих в ней учиться.





Это, безусловно, важные вопросы, решать их мы будем пошагово. В этом году школе имени Куляш Байсеитовой будут дополнительно выделены 258 млн тенге, 226 млн пойдут на покупку новых музыкальных инструментов, которые не обновлялись 10 лет, 9 млн - на продукты питания для детей, живущих в интернате, а 23 млн - на обеспечение учащихся 1-4-х классов бесплатной горячей едой в соответствии с поручением президента", - написал министр культуры и спорта.





Далее Асхат Оралов посетил еще одну кузницу талантов - Казахскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат имени Ахмета Жубанова. Этой школе тоже будут выделены дополнительные средства. На покупку инструментов и обеспечение детей питанием министерство направит в общей сложности 161 млн тенге. Также будет проработан вопрос по ремонту здания школы-интерната.





Спустя долгое время новые музыкальные инструменты получит и Казахская государственная филармония имени Жамбыла. Об этом я напрямую сообщил его коллективу. По итогам поездки всем профильным комитетам и управлениям даны необходимые поручения для решения проблемных вопросов", - написал глава МКС.