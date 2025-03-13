Новые механизмы соцподдержки нуждающихся граждан рассмотрели в правительстве

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Усть-Каменогорск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С января текущего года несколько районов ВКО перешли на новый график работы. Первым, пилотный проект запустил Катон-Карагайский район. На данный момент к ним присоединились следующие районы: Зайсанский, Тарбагатайский, Уланский, Курчумский, Глубоковский, Шемонаихинский, Маркаколь, Самар, Улкен Нарын и Алтай, сообщили в региональном акимате.





Теперь в 11 районах Восточно-Казахстанской области рабочий день для госучреждений, предприятий и социальных служб начинается в 08:00 и заканчивается в 17:30 с обязательным перерывом на обед с 12:00 до 13:30. Однако изменения не затронули образовательные учреждения, детские сады и медицинские организации, которые и так уже работали по схожему графику.





Основной целью введения нового рабочего времени является оптимизация процессов и улучшение взаимодействия между районами. Внедрение изменений также связано с природными особенностями региона: ранними рассветами и закатами. Новый график позволяет максимально эффективно использовать световой день, что способствует повышению производительности труда и улучшению качества жизни жителей области.





Новый график работы ввели в Глубоковском и Шемонаихинском районах. Аким Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев отметил, что, несмотря на возможные неудобства, новые изменения необходимы для улучшения работы и дальнейшего развития района.





В связи с переводом времени и необходимостью адаптации к новым условиям, хочу выразить свою поддержку всем сотрудникам бюджетных организаций, которым предстоит приспособиться к изменениям в рабочем времени. Эта мера, направленная на оптимизацию рабочих процессов и обеспечение бесперебойной работы всех социальных и муниципальных учреждений. Я понимаю, что этот процесс может вызвать определенные неудобства, но уверяю вас, что такие изменения необходимы для улучшения эффективности работы и дальнейшего развития нашего района. Мы будем внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на возникающие вопросы и предложения. Благодарю вас за понимание, терпение и профессионализм. Вместе мы преодолеем все вызовы, и я уверен, что это позволит нам сделать жизнь в нашем районе еще более комфортной и стабильной", - отметил Дидар Кенесбаев.





В Глубоковском районе также прошла встреча с местным населением, на которой обсуждался новый график работы. Аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов подчеркнул важность изменений для повышения качества жизни.





Мы заботимся о наших коллегах, создавая необходимые условия для того, чтобы они могли проводить больше времени со своими родными. Мы провели встречу с населением и решили, что такой график работы поможет улучшить условия жизни и труда в районе", - подчеркнул Эльдар Тумашинов.





Кроме того, в ходе обсуждений жители выразили свои мнения и предложения относительно нового рабочего графика.





Я полностью поддерживаю это решение, ведь для меня, как работника культуры, крайне важно, чтобы все структуры района работали в едином ритме. Это позволит нам более эффективно взаимодействовать, координировать мероприятия", - сказала старший культорганизатор центра досуга Лилия Эрдман.





Местная жительница Глубоковского района поддержала изменение рабочего графика.





Мы - сельский район. Больше свободного времени вечером дает возможность уделять внимание домашнему хозяйству и общению в семье", - поделилась своим мнением Роза Адильбаева.





Данный шаг направлен на создание более комфортных условий для жителей Восточно-Казахстанской области, а также на развитие гармонии в трудовой среде, что является важным шагом в улучшении качества жизни и повышения эффективности работы в регионе.