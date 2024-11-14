Новые меры по борьбе с мошенниками: АРРФР разработал поправки в закон
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подготовило поправки в законы по вопросам регулирования банковской деятельности.
В частности, банки будут обязаны до заключения договора банковского займа провести биометрическую идентификацию клиента, а также предоставить ему, помимо сведений и документов, следующую информацию по банковскому займу:
- срок предоставления банковского займа;
- предельную сумму и валюту банковского займа;
- вид ставки вознаграждения: фиксированная или плавающая, порядок расчета в случае, если ставка вознаграждения является плавающей;
- размер ставки вознаграждения в годовых процентах и ее размер в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) на дату обращения клиента;
- исчерпывающий перечень и размеры комиссий, тарифов и иных расходов, связанных с получением и обслуживанием (погашением) банковского займа, в пользу банка;
- ответственность и риски клиента в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа;
- ответственность залогодателя, гаранта, поручителя и иного лица, являющегося стороной договора об обеспечении займа.
Также теперь на главной странице мобильного приложения банка будет находиться функционал для подачи жалобы на мошеннические действия в отношении клиента.
Кроме того, в банках будут созданы антифрод-подразделения, которые будут круглосуточно передавать данные в антифрод-центр НБРК, что также позволит отслеживать мошенничество с кредитами.
В обязанности антифрод-подразделения входит:
- разработка плана мероприятий по реализации стратегии банка по противодействию мошенничества;
- внедрение превентивных способов, моделей, технологий и процессов противодействия мошенничеству в отношении клиентов банка на внешних каналах обслуживания и совершенного работниками банка;
- внедрение, функционирование и непрерывное улучшение процессов противодействия мошенничеству и цифровых каналов предоставления финансовых продуктов или услуг;
- проведение мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского займа, переводов денег или снятия наличных денег с признаками мошенничества, осуществляемых банком в рамках системы управления рисками мошенничества;
- оценка бизнес-процессов и внедряемых финансовых продуктов и или/услуг на предмет рисков мошенничества;
- выявление и аналитика внешних и внутренних данных, а также предупреждение новых схем мошенничества;
- разработка типологии подозрительных операций с признаками мошенничества;
- формирование списков подозреваемых в мошенничестве и списка мошенников и т.д.
Антифрод-система банка отвечает следующим требованиям:
- обеспечивает техническую интеграцию с антифрод-центром НБРК;
- обеспечивает полноту отражения информации о подозрительных операциях и мошенничестве в базе данных инцидентов и непрерывную передачу данных в антифрод-центр НБРК в круглосуточном режиме;
- использует заранее заданные пороговые значения для различных параметров (сумма перевода, частота операций с одного аккаунта и другие), для выявления подозрительной активности;
- обеспечивает ведение списков подозреваемых в мошенничестве и мошенников банка и автоматическую сверку с внутренними списками банка для всех транзакций, включая списки антифрод-центра НБРК;
- предусмотрена возможность приостановить и возобновить или отклонить транзакцию;
- обеспечивает хранение данных;
- обеспечивает аналитическую отчетность по инцидентам мошенничества для предоставления в уполномоченный орган;
- обеспечивает гибкость для анализа и настройки параметров для выявления подозрительных операций и мошенничества в соответствии с внутренними документами банка, регламентирующими процесс выявления подозрительных операций, тестирования и внесения изменений в антифрод-систему банка.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 ноября.
Напомним, с начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 17 тыс. фактов интернет-мошенничества. Самый распространенный способ обмана - интернет-торговля. В связи с этим в Казахстане вводятся новые меры по пресечению мошенничества.