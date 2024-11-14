13.11.2024, 11:02 49586

Новые меры по борьбе с мошенниками: АРРФР разработал поправки в закон

Банки будут обязаны до заключения договора банковского займа провести биометрическую идентификацию клиента, а также предоставить ему полные сведения по банковскому займу
Новые меры по борьбе с мошенниками: АРРФР разработал поправки в закон
Фото: Depositphotos
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подготовило поправки в законы по вопросам регулирования банковской деятельности.

В частности, банки будут обязаны до заключения договора банковского займа провести биометрическую идентификацию клиента, а также предоставить ему, помимо сведений и документов, следующую информацию по банковскому займу:

  • срок предоставления банковского займа;
  • предельную сумму и валюту банковского займа;
  • вид ставки вознаграждения: фиксированная или плавающая, порядок расчета в случае, если ставка вознаграждения является плавающей;
  • размер ставки вознаграждения в годовых процентах и ее размер в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) на дату обращения клиента;
  • исчерпывающий перечень и размеры комиссий, тарифов и иных расходов, связанных с получением и обслуживанием (погашением) банковского займа, в пользу банка;
  • ответственность и риски клиента в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа;
  • ответственность залогодателя, гаранта, поручителя и иного лица, являющегося стороной договора об обеспечении займа.

Также теперь на главной странице мобильного приложения банка будет находиться функционал для подачи жалобы на мошеннические действия в отношении клиента.

Кроме того, в банках будут созданы антифрод-подразделения, которые будут круглосуточно передавать данные в антифрод-центр НБРК, что также позволит отслеживать мошенничество с кредитами.

В обязанности антифрод-подразделения входит:

  • разработка плана мероприятий по реализации стратегии банка по противодействию мошенничества;
  • внедрение превентивных способов, моделей, технологий и процессов противодействия мошенничеству в отношении клиентов банка на внешних каналах обслуживания и совершенного работниками банка;
  • внедрение, функционирование и непрерывное улучшение процессов противодействия мошенничеству и цифровых каналов предоставления финансовых продуктов или услуг;
  • проведение мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского займа, переводов денег или снятия наличных денег с признаками мошенничества, осуществляемых банком в рамках системы управления рисками мошенничества;
  • оценка бизнес-процессов и внедряемых финансовых продуктов и или/услуг на предмет рисков мошенничества;
  • выявление и аналитика внешних и внутренних данных, а также предупреждение новых схем мошенничества;
  • разработка типологии подозрительных операций с признаками мошенничества;
  • формирование списков подозреваемых в мошенничестве и списка мошенников и т.д.

Антифрод-система банка отвечает следующим требованиям:

  • обеспечивает техническую интеграцию с антифрод-центром НБРК;
  • обеспечивает полноту отражения информации о подозрительных операциях и мошенничестве в базе данных инцидентов и непрерывную передачу данных в антифрод-центр НБРК в круглосуточном режиме;
  • использует заранее заданные пороговые значения для различных параметров (сумма перевода, частота операций с одного аккаунта и другие), для выявления подозрительной активности;
  • обеспечивает ведение списков подозреваемых в мошенничестве и мошенников банка и автоматическую сверку с внутренними списками банка для всех транзакций, включая списки антифрод-центра НБРК;
  • предусмотрена возможность приостановить и возобновить или отклонить транзакцию;
  • обеспечивает хранение данных;
  • обеспечивает аналитическую отчетность по инцидентам мошенничества для предоставления в уполномоченный орган;
  • обеспечивает гибкость для анализа и настройки параметров для выявления подозрительных операций и мошенничества в соответствии с внутренними документами банка, регламентирующими процесс выявления подозрительных операций, тестирования и внесения изменений в антифрод-систему банка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 ноября.

Напомним, с начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 17 тыс. фактов интернет-мошенничества. Самый распространенный способ обмана - интернет-торговля. В связи с этим в Казахстане вводятся новые меры по пресечению мошенничества.
 

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14.11.2024, 20:47 2421

Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в защите прав интеллектуальной собственности  

Казахстанская делегация участвует в Дипломатической конференции по заключению и принятию договора о законах по образцам
Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в защите прав интеллектуальной собственности
Фото: МЮ РК
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 по 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит Дипломатическая конференция по заключению и принятию Договора о законах по образцам (ДЗО).

Казахстанская делегация во главе с министром юстиции Азаматом Ескараевым приняла участие в церемонии открытия Дипломатической конференции по заключению и принятию ДЗО.

На церемонии открытия Азамат Ескараев подчеркнул значимость международного сотрудничества в области правовой охраны промышленной собственности, играющего важную роль в содействии инновациям, поддержке творческого потенциала и стимулировании экономического развития.

Он также выразил поддержку в принятие ДЗО, имеющего ключевое значение для унификации и упрощения охраны промышленных образцов на глобальном уровне. Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров.

Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров путем упрощения процедуры получения правовой охраны образцов по всему миру.

МЮ РК

В Дипломатической конференции принимают участие около 900 делегатов, представляющих государства-члены Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также межправительственные и неправительственные организации.

Кроме того, на полях Дипломатической конференции состоялись встречи министра юстиции Азамата Ескараева с генеральным директором Управления интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (Saudi Authority for Intellectual Property, SAIP) доктором Абдулазиз бин Мухаммед Аль-Свайлем и генеральным директором ВОИС Дареном Тангом.

На встрече с SAIP, которая стала важным этапом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственности, подчеркнув важность совместных усилий для защиты и продвижения прав на интеллектуальную собственность в обоих государствах. Особое внимание было уделено обмену опытом и обучению в данной сфере.

Очередная встреча с ВОИС подтвердила высокий уровень сотрудничества и стремление обеих сторон к дальнейшему углублению взаимодействия в области защиты прав интеллектуальной собственности. Стороны подчеркнули важность совместных усилий для создания эффективных механизмов правовой охраны, а также отметили значительный прогресс в реализации совместных проектов, направленных на развитие инновационного потенциала и правовую защиту интеллектуальных прав.

Дарен Танг отметил положительный опыт Казахстана, являющийся ключевым фактором в развитии интеллектуальной собственности в Центральной Азии, подчеркнув, что Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в продвижении инноваций, защите прав интеллектуальной собственности и внедрении передовых правовых практик.

 
14.11.2024, 17:00 8186

В Казахстане вернули в госсобственность спорткомплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов

В Атырауской области возвращен в коммунальную собственность Ледовый дворец
В Казахстане вернули в госсобственность спорткомплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов
Фото: olympic.kz
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вернули в государственную собственность спортивные комплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

В Алматы в коммунальную собственность возвращены сооружения "Халык Арена" и "Алматы Арена", ранее находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе в рамках ГЧП", - проинформировал Данияр Бигайдаров.


Также по его словам, в Атырауской области возвращен в коммунальную собственность Ледовый дворец, который в 2018 году необоснованно был передан частному предпринимателю - управляющему хоккейным клубом "Байбарыс-Атырау".

В Западно-Казахстанской области в госсобственность возвращен стадион с футбольным полем, находившийся в доверительном управлении у частной организации. В Шымкенте, проданная 7 лет назад за 128 млн тенге доля спортивного комплекса "Ледовый дворец" возвращена в собственность государства", - проинформировал спикер.


Кроме того, в Жамбылской области, приватизированный в 2017 году и преобразованный в ТОО клуб по водному поло "Айша биби" перешел в собственность государства.

Ранее принадлежавшую экс-министру культуры спортшколу вернули государству.

В 2022 году агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.

Экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.

По его словам, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.
 
14.11.2024, 11:02 18501

Подразделения Сил спецопераций Казахстана участвуют в учении Hanjar-2024 в Узбекистане

Военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия
Подразделения Сил спецопераций Казахстана участвуют в учении Hanjar-2024 в Узбекистане
Фото: Минобороны РК
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тактико-специальное учение Hanjar-2024 (Канжар-2024) началось на полигоне "Фориш" Центрального военного округа в Джизакской области и пройдет до 20 ноября включительно, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Мероприятия предполагают тесное сотрудничество военнослужащих двух стран, обмен практическим опытом проведения специальной операции в городских условиях и ликвидации незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.


Учение Hanjar-2024 спланировано в три этапа, включая приведение подразделений специального назначения в высшие степени боевой готовности, их подготовку к боевому применению и совместное проведение специальной операции.

Военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения боевых действий в местах проживания условного населения, а также проведут подробный анализ операции.


 
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Теги:УзбекистанУченияМинобороны
14.11.2024, 10:49 22511

Сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара

Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества в области военного образования и подготовки военнослужащих
Сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара
Фото: gov.kz
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар, передает корреспондент агентства.

Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества в области военного образования и подготовки военнослужащих, военной медицины, военной науки, культурных и спортивных мероприятий, консультаций по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовки и иных сферах", - проинформировал депутат сената Андрей Лукин.


Нормы соглашения предусматривают определение области и форм военного сотрудничества, установление механизма взаимодействия по координации военного сотрудничества стран, регулирование вопросов транзита военного имущества, материально-технического обеспечения и финансирования, использования воздушного пространства и военных полигонов, проведения языковой подготовки.

В рамках соглашения будет создана совместная рабочая группа из представителей, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность сторон.

Отмечается, что соглашение заключено сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетия, если ни одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения текущего срока не уведомит другую сторону о своем намерении не продлевать его действие.

Ранее Казахстан и Катар договорились сотрудничать в борьбе с преступностью.
 
13.11.2024, 19:23 46881

Гибнет рекордный урожай - мажилисмен Серик Егизбаев

Депутаты комитета по аграрным вопросам ежедневно получают письма и личные обращения
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Серик Егизбаев в своем депутатском запросе, озвученном на заседании нижней палаты, выразил тревогу в связи проблемами с судьбой рекордного урожая.

По словам парламентария, депутаты комитета по аграрным вопросам ежедневно получают письма и личные обращения, суть которых можно передать одним выражением "гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров".

Также, по его словам, в соцсетях немало роликов о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, очередях машин, не могущих заехать на хлебоприемные пункты для сдачи зерна. Депутат также напомнил о проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге.

Серик Егизбаев подчеркнул, что решение о судьбе урожая зависит от согласованной позиции многих министерств, и в первую очередь из финансово-экономического блока.

Считаем необходимым встретиться в парламенте, чтобы дать ответ сельчанам на все волнующие их вопросы - будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более 5 млн тонн зерна, и что делается для нивелирования ситуации с обрушением закупочных цен на зерно", - сказал мажилисмен.


Депутат также считает важным ответить на вопросы, каково решение с пролонгацией кредитов, выданных на весенние полевые и уборочные работы хотя бы до весны 2025 года, будет ли до конца года выплачена задолженность фермерам по субсидиям, объем которой на сегодня уже превысил 350 млрд тенге. А также рассматривает ли правительство возможность применения механизма взаимозачета, для уменьшения двусторонних обязательств между государством и фермерами, и как решаются вопросы с подачей вагонов для бесперебойного экспорта зерна.

Напомним, перевозки нового урожая из Казахстана в сентябре-октябре составили более 2,2 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн отправлено на экспорт, что на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
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Теги:Гибельдепутатурожай
13.11.2024, 17:40 49821

В Казахстане избраны заместитель председателя и секретарь ЦИК

Ими стали Мухтар Ерман и Шавхат Утемисов
В Казахстане избраны заместитель председателя и секретарь ЦИК
Фото: ortcom.kz
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Центральной избирательной комиссии Казахстана были избраны заместитель председателя и секретарь комиссии, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Единогласным решением комиссии заместителем председателя ЦИК избран Мухтар Ерман, а секретарем - Шавхат Утемисов", - проинформировали в пресс-службе.


Также председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что членами Центризбиркома назначены Азамат Айманакумов, Михаил Бортник и Ляззат Суюндык.

В рамках заседания глава комиссии обозначил основные направления работы членов ЦИК и курируемые ими сферы деятельности. Кроме того, были обсуждены вопросы проведения выборов депутатов маслихатов вместо выбывших в регионах.

Напомним, в прошлом году выборы депутатов маслихатов вместо выбывших состоялись 29 октября.
 
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Теги:ЦИКсекретарьИзбрание
13.11.2024, 16:35 53211

Экс-аким Косшы назначен акимом Степногорска

Гайдар Касенов стал акимом Степногорска
Экс-аким Косшы назначен акимом Степногорска
Фото: Акимат Акмолинской области
Степногорск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября 2024 года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия депутатов маслихата акимом города Степногорска назначен Гайдар Касенов, рассказали в акимате Акмолинской области.

В рамках поручений главы государства перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения.

На сегодняшний день первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения", - отметил аким Акмолинской области.


Также акимату Степногорска поручено провести четкую работу по привлечению инвестиции, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.

Напомним, 11 ноября Касенов был освобожден от должности акима Косшы.
 
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Теги:АкимНазначениеСтепногорск
13.11.2024, 13:38 59306

Министр культуры ответила на критику "Казахфильма"

Планируется законодательно отрегулировать финансирование "Казахфильма"
Министр культуры ответила на критику "Казахфильма"
Фото: kazakhfilmstudios.kz
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева сообщила, что останавливать деятельность киностудии "Казахфильм" в ведомстве не намерены, передает корреспондент агентства.

Действительно, состояние "Казахфильма" критическое, как и инфраструктура. В целом, когда нет финансирования, естественно, говорить о каком-либо развитии не приходится. Те деньги, которые они получают от сдачи в аренду отдельных помещений и оборудования "Казахфильма", направляются на заработную плату тех сотрудников, которые там работают", - сказала министр.


Она подчеркнула, что киностудию "однозначно не закроют" и глава Минкультуры заинтересована открыто обсуждать проблемы "Казахфильма".

На законодательном уровне (планируется. - Прим. ред.) отрегулировать этот вопрос, то есть включить в закон норму, где "Казахфильм" будет иметь право прямого финансирования через госзадания или отдельные механизмы. Это вопрос времени, и, соответственно, мы сейчас также пересматриваем менеджементский подход", - проинформировала Аида Балаева.


В ходе заседания мажилиса парламента депутаты отметили, что стоит поднять вопрос о закрытии "Казахфильма", поскольку киностудия находится в плачевном состоянии.

В прошлом году прокуратура Алматы выявила хищение 400 млн тенге в "Казахфильме". В июне Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".

24 апреля правительство Казахстана приняло постановление о некоторых вопросах совета директоров акционерных обществ "Казтелерадио", "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".

В августе Минкульт сообщил, что "Казахфильм" работает в штатном режиме.  
 
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Теги:МинкультурыкиноКазахфильм

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