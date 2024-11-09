Свыше 17 тыс. фактов интернет-мошенничества зарегистрировано с начала года в Казахстане

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 17 тысяч фактов интернет-мошенничества зарегистрировано за 10 месяцев текущего года в Казахстане, сообщает - Более 17 тысяч фактов интернет-мошенничества зарегистрировано за 10 месяцев текущего года в Казахстане, сообщает Polisia.kz





В МВД рассказали о самых распространенных способах обмана.





Интернет-торговля





По данным полиции, самый распространенный способ обмана - интернет-торговля. Мошенники размещают объявления на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений. В полиции рекомендуют пользоваться проверенными сайтами объявлений, договориться об оплате после получения товара и убедиться в его наличии.





Несуществующие инвестиционные проекты





Также казахстанцы вкладывают деньги в сомнительные брокерские компании и инвестиционные проекты. В ряде случаев для этих целей люди оформляли на себя кредиты и лишились своих сбережений. С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты.





Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных, компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми менеджерами и брокерами проходит в онлайн-режиме. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов", - рассказали в полиции.





Звонки от лжесотрудников банков и силовых структур





Следующий распространенный способ - телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов.





Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. Так, за период функционирования системы пресечено более 63 млн таких звонков. Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершено 4391 преступление. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный "страховой" счет, который в последующем используется для дальнейших переводов, либо обналичивания похищенных денег. Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовкой устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды sms-уведомлений. В некоторых случаях они закладывали либо продавали имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги переводили на счета мошенников", - пишет сайт.





В полиции еще раз напомнили, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.





Там также рассказали о мерах по пресечению мошенничества.





С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам.

Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений и IT-компанией ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак).

Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы "Киберпол" по расследованию интернет-мошенничеств. Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором.





С 22 июля подключились к антифрод-центру Национального банка, также подключили все регионы. На счетах "дропов" заблокировано свыше 300 млн тенге. Поставлено в черный список 835 "дропов", - отметили в ведомстве.





Также в ближайшее время к антифрод-центру планируют подключить операторов связи.





Однако самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан, подчеркнули в МВД.





В ведомстве напомнили меры предосторожности:



