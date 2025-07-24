23.07.2025, 08:58 43601
Меры по регулированию выпуска государственных ценных бумаг приняты в Казахстане - ВАП
Меры направлены на повышение эффективности использования госресурсов и усиление контроля за госдолгом
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению Высшей аудиторской палаты приняты новые меры по совершенствованию регулирования выпуска государственных ценных бумаг. Они направлены на повышение эффективности использования ресурсов государства и усиление контроля за государственным долгом, сообщили в ВАП.
В декабре 2024 года состоялся госаудит деятельности Комитета казначейства Министерства финансов РК. В числе прочего было выявлено, что в отдельные месяцы 2021-2023 годов были выпущены эмиссионные ценные бумаги сверх первоначально запланированного объема. Хотя при этом прогнозировалось, что на контрольном счете республиканского бюджета будут средства. Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге", - отметили в палате.
В этой связи ВАП поручила Минфину внести изменения в правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств. Главная цель - предотвратить необоснованный выпуск ГЦБ на внутреннем рынке сверх плана, когда есть положительный прогноз по остаткам средств бюджета на предстоящий период.
В результате необходимые изменения были внесены приказом министра финансов от 30 мая текущего года. Аудиторы продолжат осуществлять контроль за исполнением других рекомендаций и поручений по итогам государственного аудита до полного завершения", - подчеркнули в ВАП.
Как сообщалось ранее, госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге.
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23.07.2025, 20:11 12706
Инвесторы из Китая планируют вложить около 2 млрд долларов в газовый проект в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел встречу с китайскими инвесторами из Funde Holding Group Co., Ltd., которые заинтересованы в реализации крупного проекта по созданию производства природного газа в Зайсанском районе, сообщает пресс-служба акимата региона.
Речь идет о потенциальных инвестициях порядка двух миллиардов долларов и создании более 1000 рабочих мест.
Это перспектива для жителей Зайсанского района - новые рабочие места, усиление газового потенциала региона, долгосрочный экономический эффект", - сказал Нурымбет Сактаганов.
Инвесторы провели глубокий анализ климатических, географических и инфраструктурных условий района, прежде чем принять решение о поддержке проекта. Компания имеет обширный международный опыт и реализует масштабные энергетические инициативы по всему миру.
Во время встречи стороны обсудили предварительный план сотрудничества, а также согласовали детальное участие профильных ведомств и экспертов в дальнейшем обсуждении проекта.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запускают совместный проект по строительству завода по производству карбамида. Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК, китайской корпорацией CNPC, НК "КазМунайГаз" и акиматом Актюбинской области подписано в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.
23.07.2025, 18:18 16166
Беспилотные грузовики запустят между Казахстаном и Китаем
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступили к реализации пилотного проекта "Умная таможня" на одном из пограничных переходов. Важной частью совместной инициативы станет запуск беспилотных грузоперевозок, сообщает "Большая Азия" со ссылкой на Министерство финансов РК.
На первом этапе инновационный проект запустят на пунктах пропуска "Бахты" (Казахстан) и "Покиту" (Китай). "Умная таможня" включает несколько высокотехнологичных решений, в том числе электронную декларацию грузов и организацию перевозок с помощью беспилотных автомобилей. Машины смогут в автоматическом режиме пересекать границу", - пишет издание.
По оценкам специалистов двух стран, "Умная таможня" позволит значительно увеличить грузопоток между двумя странами, сократить время на таможенное оформление, снизить транспортные издержки, повысить прозрачность и безопасность логистических операций, а также стимулировать экспорт аграрной продукции.
Отмечается, что инновационный проект поможет обновить инфраструктуру на границе, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. "Умная таможня" поспособствует расширению торговли с Китаем и укрепит роль Казахстана как важного транзитного центра в регионе.
23.07.2025, 14:12 25466
В Казахстане введут уголовное наказание за насилие в отношении медработников
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ввести уголовное наказание за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Необходимо обеспечить исполнение поручения главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами. В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", - отметил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совещания.
По информации министра внутренних дел Ержана Саденова, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции.
Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения. В целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты", - заявили в правительстве.
По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.
Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.
Напомним, нападения на медиков произошли в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.
Видеожетоны для безопасности медработников начали использовать в Казахстане. Также президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников.
23.07.2025, 10:02 39566
Президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства поддерживает предложения депутатов парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом "закон и порядок", - отметил Руслан Желдибай.
Он сообщил, что президент поручил правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества.
Напомним, нападения на медиков произошли в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.
Видеожетоны для безопасности медработников начали использовать в Казахстане.
23.07.2025, 09:32 40441
Казахстан и Китай реализуют инновационный пилотный проект "Умная таможня"
Фото: КГД
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступают к реализации инновационного пилотного проекта "Умная таможня" на казахстанско-китайской границе. В рамках инициативы планируется запуск беспилотных грузоперевозок через пограничные пункты пропуска Бахты (РК) - Покиту (КНР), сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
Проект был согласован в ходе рабочей встречи председателя КГД Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэна Чжи Сяньвэя.
Ключевые особенности проекта:
- использование беспилотных транспортных средств (AGV) для автоматического пересечения границы без участия водителей;
- запуск единой электронной декларации, признаваемой обеими странами;
- круглосуточное движение грузов с минимизацией ручного вмешательства;
- полное цифровое сопровождение и оформление грузоперевозок;
- внедрение автоматизированной навигации и контроля.
Ожидаемый эффект:
- увеличение объема грузопотока до 10 млн тонн в год;
- значительное сокращение времени на таможенное оформление;
- снижение транспортных издержек;
- повышение прозрачности и безопасности логистических операций;
- разгрузка автомобильной инфраструктуры и развитие логистических хабов;
- стимулирование экспорта аграрной продукции, включая зерно, масличные культуры, мясо и переработанные товары.
Инициатива послужит драйвером модернизации приграничной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Реализация проекта усилит торгово-экономическое сотрудничество с Китаем и укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного узла Центральной Азии. В рамках визита был подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на совместную реализацию проекта, координацию действий и обмен опытом в сфере цифровизации таможенных и логистических процедур", - отметили в КГД.
22.07.2025, 19:32 82626
В Казахстане утвердили стратегию нефтепереработки до 2040 года
Фото: КазМунайГаз
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило долгосрочную концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы, направленную на повышение конкурентоспособности сектора в условиях глобального энергетического перехода, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Документ предусматривает инвестиции в модернизацию инфраструктуры, расширение экспорта и интеграцию устойчивых практик, что позволит стране укрепить позиции на рынках Центральной и Южной Азии", - говорится в сообщении.
Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 млн тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше. Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90-95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Центральным элементом концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое - с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти и повысить глубину переработки до 94%", - сообщили в Минэнерго.
В документе отражена необходимость адаптации к глобальным вызовам, включая рост спроса на нефтепродукты в Азии, прогнозируемый на уровне 2-3% ежегодно до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), и давление декарбонизации. Казахстан планирует интегрировать принципы ESG в отрасль, а также переход на возобновляемые источники энергии в производстве.
Ключевые приоритеты стратегии включают:
- Полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5-2% в год из-за урбанизации и промышленного развития.
- Усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.
- Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.
- Повышение вклада в ВВП за счет углубления переработки и создания новых рабочих мест.
- Совершенствование регуляторной базы и кадрового потенциала, включая партнерства с международными компаниями для обмена технологиями.
Разработка концепции велась при участии государственных органов, фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "КазМунайГаз", ассоциации KAZENERGY и отраслевых экспертов. Документ соответствует четырем целям устойчивого развития ООН, включая ЦУР 8 (достойный труд и экономический рост), ЦУР 9 (инновации и инфраструктура), ЦУР 12 (ответственное потребление) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата).
В ведомстве считают, что стратегия поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 млрд баррелей. В контексте глобального сдвига к "зеленой" энергии, это позиционирует страну как регионального лидера в переходе от сырьевого экспорта к высокотехнологичной переработке, потенциально повышая устойчивость экономики к колебаниям цен на нефть. Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.
22.07.2025, 16:45 88761
Повышение контроля и уголовная ответственность: в Казахстане ужесточили требования к надзору за дорожными работами
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточили требования к техническому и авторскому надзору за дорожными работами, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Теперь организации, осуществляющие надзор за строительством и ремонтом автодорог, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в области дорожного строительства. Ранее это не было обязательным условием при получении аккредитации", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что нововведение направлено на повышение качества контроля и обеспечение соответствия работ установленным стандартам.
Дополнительно усилена юридическая ответственность надзорных специалистов. Согласно внесенным поправкам в статью 1 закона "О противодействии коррупции", лица, осуществляющие технический и авторский надзор, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это означает, что за ненадлежащее выполнение обязанностей они будут нести уголовную ответственность", - добавили в министерстве.
Стоит отметить, что в Китае одним из секретов быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше. На таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
22.07.2025, 14:50 85936
Иностранцы смогут открывать бизнес в Казахстане без посещения страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что иностранцы могут зарегистрироваться в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" для открытия бизнеса без посещения страны, сообщает пресс-служба правительства страны.
15 июля 2025 года в рамках пилотного проекта мобильное приложение QazETA было размещено в Playmarket. По возможностям размещение приложения в AppStore планируется осуществить до конца этого месяца. Кроме этого, в октябре текущего года в рамках приложения будут активированы 2 новых процесса, по которым идет обработка законодательства: ETA - выдача разрешений на въезд для безвизовых стран; "электронное резидентство" - новая возможность для иностранцев на примере опыта Европы и Сейшел - предоставляет возможность регистрации резидентства в юрисдикции МФЦА для ведения бизнеса без посещения страны", - заявил Жаслан Мадиев.
Как пояснили в пресс-службе, это приложение по онбордингу иностранцев в Казахстане обеспечивает им доступ к ряду сервисов.
Среди них:
- цифровые госуслуги - получение визы, регистрация во время случайных визитов и другие миграционные услуги;
- туризм - информация о достопримечательностях, турах, бронирование гостиниц, покупка билетов и другое;
- связь и транспорт - покупка SIM-карты, аренда авто, такси, график и оплата общественного транспорта;
- бизнес и инвестиции - доступ к информации по "Астана хабу", МФЦА, а также B2B-услугам;
- безопасность - экстренные контакты, медицинские услуги.
Ранее сообщалось, что иностранцам будут заранее сообщать о возможном отказе в казахстанской визе.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?