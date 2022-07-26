Новые области и районы получат свои коды

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан разработали проект приказа " О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 602 "Об утверждении правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно тексту документа, граждане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста, имеют право приобретать гражданское оружие, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Кроме того, гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны без права на его ношение и наличия удостоверения охотника и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Республики Казахстан по достижении 21-летнего возраста после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

При этом подчеркивается, что огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие граждане Республики Казахстан, достигшие 21-летнего возраста, имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства, без наличия удостоверения охотника.

Также право хранения и ношения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия имеют граждане Республики Казахстан по достижении 21-летнего возраста, имеющие удостоверение охотника.