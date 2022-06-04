Утвержден план мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Улытау

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Как сообщает пресс-служба главы правительства, план мероприятий включает в себя меры по:
- установлению границ новых областей;
- созданию территориальных органов центральных государственных органов;
- утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов;
- принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;
- вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие.
Принятие плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.
В целом проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.
Напомним, что 16 марта глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей.