Кызылорда. 12 июля. Kazakhstan Today - На внеочередной XXV конференции новым председателем Кызылординского областного филиала партии "Nur Otan" избран Куанышбек Искаков, передает Kazakhstan Today.

10 июля в Кызылорде прошла внеочередная XXV конференция ОФ партии "Nur Otan", на повестке дня которой были рассмотрены 3 вопроса.

Первый – выборы нового председателя областного филиала партии "Nur Otan". На эту должность была выдвинута кандидатура акима области Куанышбека Искакова. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру нового председателя областного филиала партии. Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек поздравил Куанышбека Искакова и вручил ему свидетельство.

Поздравляю Куанышбека Досмаиловича с назначением на должность акима области. Он местный уроженец, отличный работник и опытный руководитель, занимавший ответственные должности. За время работы в Кызылординской области Крымбек Елеуович многое сделал для развития Приаралья, в том числе в таких важных вопросах, как создание новых рабочих мест, поддержка предпринимателей, обеспечение дошкольным образованием и воспитанием и т.д. Надеюсь, что Куанышбек Досмаилович также будет эффективно решать социальные вопросы региона", - сказал Бауыржан Байбек.

Куанышбек Искаков поблагодарил коллег за оказанное доверие и призвал к активной работе по реализации задач предвыборной программы главы государства.

Вторым вопросом повестки дня было внесение изменений в состав Бюро Политсовета Кызылординского областного филиала партии "Nur Otan". По предложению заместителя председателя облфилиала партии Ержана Байтлеса аким области, председатель ОФ партии Куанышбек Искаков единогласно избран членом Бюро Политсовета.

От имени однопартийцев Куанышбека Искакова поздравил член Бюро Политсовета КОФ "Nur Otan", председатель Областного совета по противодействию коррупции Наурызбай Байкадамов, особо отметивший заслуги Крымбека Кушербаева в развитии региона.

Бауыржан Байбек обозначил задачи партии "Nur Otan" на перспективу, вручил членам партии благодарственные письма президента за активное участие в работе предвыборного штаба, сообщили в пресс-службе акима региона.





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