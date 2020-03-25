Новый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте, всего в Казахстане - 69 случаев

Шымкент. 24 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 21.40 24 марта 2020 года в Казахстане подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Шымкенте. На сегодняшний день в стране подтверждено 69 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 35 случаев, в Алматы - 29 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Шымкенте - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.





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