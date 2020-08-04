Новый замглавы МВД Сарсенов будет курировать вопросы цифровизации

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Представляя своего нового заместителя личному составу, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что Сакен Сарсенов будет курировать вопросы цифровизации и информатизации органов внутренних дел, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что цифровизация - это ключевой компонент масштабной реформы министерства, которая проводится в настоящее время.

Вопросы цифровизации имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы. Переход в электронный формат услуг МВД, автоматизация рутинной бумажной работы полиции, создание цифровой базы нарушений и электронное оповещение о штрафах, интеграция с системами государственных органов. Все это - далеко не полный перечень нововведений по улучшению работы органов внутренних дел и снижению коррупционных рисков, который предстоит в ближайшее время дополнять", - сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Напомним , распоряжением главы государства Сарсенов Сакен Сейтжаппарович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

Ранее Сарсенов руководил АО "Казпочта".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства