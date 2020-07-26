Сменился председатель правления Казпочты

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Решением правления ФНБ "Самрук-Казына" председателем правления АО "Казпочта" назначен Канат Алпысбаев, передает Kazakhstan Today.

Ранее Канат Алпысбаев занимал должность управляющего директора по логистике и международному сотрудничеству фонда "Самрук-Казына", сообщили в пресс-службе ФНБ.

С 2008 по 2018 год он работал в АО "НК "Казакстан темір жолы" на различных должностях. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Также сообщается, что Сакен Сарсенов, ранее занимавший пост председателя правления АО "Казпочта", освобождён в связи переходом на другую работу.

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" - фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году и представляет собой коммерческую структуру - инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Фонд "Самрук-Казына" выполняет свою миссию путем реализации стратегических целей и четырех стратегических инициатив, таких как повышение рентабельности компаний, оптимизация структуры портфеля, диверсификация доходов, корпоративное управление и устойчивое развитие. В группу компаний АО "Самрук-Казына" входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.

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