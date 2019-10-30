Nur Otan усилит работу по поддержке учителей

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек и аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов ознакомились с деятельностью школы-лицея №54, переданной два года назад в управление частной компании "CA Garden Schools", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе партии, за вышеуказанный период инвестором вложено свыше 100 млн тенге на ремонт и обновление материально-технической базы. Созданы новые функциональные зоны, такие как co-working-площадка в формате open-spase, кабинет дополнительного образования intellectum и лекционный кабинет garden hub, состоящий из трех зон: лекционная, творческая, медиа. Вместо кабинета директора, который был перенесен на первый этаж, создана учительская.

По словам директора школы Шакарима Сейсенбай, в целях совершенствования системы обучения преподавательский состав на постоянной основе проходит курсы повышения квалификации. Отменены дежурства учителей в праздничные дни и другие несвойственные им функции. Впервые в истории школы выпускники поступили в топовые вузы страны и зарубежья.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" отметил, что положительные изменения в школе стали возможны благодаря системам менеджмента, внедряемым бизнесом и подобный опыт будет интересен для распространения среди других образовательных заведений.

"По линии партии мы изучаем успешные примеры подобных учебных учреждений, чтобы на законодательном уровне совершенствовать систему образования страны. По инициативе Елбасы, председателя партии "Nur Otan" Н.А. Назарбаева разработан законопроект "О статусе педагога", направленный на повышение статуса данной профессии, сокращение несвойственной нагрузки на учителей. Главой государства К. Токаевым поручено в течение предстоящих четырех лет повысить заработную плату учителей в два раза. "Nur Otan" будет активно вести работу в данном направлении, помогать нашим учителям, создавать условия, защищать их", - сказал Бауыржан Байбек.

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