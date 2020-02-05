Nur Otan и Федерация профсоюзов будут вместе работать над совершенствованием условий труда для граждан Казахстана

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Партия "Nur Otan" и Федерация профессиональных союзов РК будут вместе работать над совершенствованием условий труда для граждан Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Меморандум о взаимном сотрудничестве подписали первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек и председатель Федерации профессиональных союзов Ералы Тогжанов.

В документе отмечается, что "Nur Otan" и Федерация профсоюзов будут совместно участвовать в разработке рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства по вопросам защиты социальных и трудовых прав и интересов трудящихся, а также по совершенствованию системы профилактики и разрешения трудовых и социальных конфликтов.

Как отметил первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, совместная работа по защите прав и интересов человека труда - общий интерес партии и федерации.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в День профсоюзов, который впервые был введен в качестве профессионального праздника, отметил, что "современное профсоюзное движение отстаивает права трудящихся: на рабочие места, достойную заработную плату, безопасные условия труда, социальные гарантии". При этом партия "Nur Otan" всегда уделяет особое внимание защите трудовых прав казахстанцев. "Человек, его права и свободы" являются самыми высокими ценностями, указанными в политической доктрине партии", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

На сегодняшний день в Казахстане больше 9 млн занятого населения, из них 2 млн в рядах Федерации профсоюзов Казахстана и свыше 600 тыс. членов партии "Nur Otan".

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Ералы Тогжанов обратил внимание на тот факт, что "Nur Otan" - ведущая политическая сила Казахстана, партия реальных дел, и поэтому кооперация с нуротановцами - залог успеха в деле защиты интересов трудящихся.

Федерация профсоюзов и партия "Nur Otan" имея различные цели и методы их достижения формируют социальную политику государства на единых позициях и подходах. У членов профсоюзов могут быть различные политические убеждения, тем не менее, сотрудничество с партией "Nur Otan", имеющей наизначительный политический вес в нашей стране, имеет весомые результаты в решении социальных проблем и защите прав трудящихся", - заявил Ералы Тогжанов.

Напомним, недавно первый зампред партии Бауыржан Байбек посетил Атыраускую область, где встретился с трудовыми коллективами. По словам работников, актуальным в регионе остается вопрос трудоустройства и конкуренции с иностранными рабочими.

Мы рассматривали вопросы заработной платы работников нефтяной отрасли и занятости местного населения. Кроме того, в ходе встречи с местными врачами были затронуты вопросы их статуса и правовой защиты. В настоящее время партия заинтересована в защите прав работников и в других сферах", - акцентировал первый заместитель председателя "Nur Otan".

Стоит отметить, что одним из важнейших направлений совместной деятельности партии "Nur Otan" и Федерации профсоюзов - это решение конкретных проблем работников через общественные приемные партии и "центры примирения" профсоюзов. К предстоящей работе будут привлечены активисты молодежного крыла "Jas Otan" и Молодежного совета профсоюза "Келешек", отметили в департаменте по связям с общественностью партии "Nur Otan".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства