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Nur Otan в Караганде: Построим и отремонтируем 2500 километров автодорог

08.01.2021 22654
Nur Otan в Караганде: Построим и отремонтируем 2500 километров автодорог
Караганда. 8 января. Kazakhstan Today - Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Nur Otan" посетили Карагандинскую область, передает Kazakhstan Today. 
 
Вместе с металлургами "АрселорМиттал Темиртау" и работниками Нурказганского горно-обогатительного комбината "Казахмыс" были обсуждены меры по дальнейшему развитию региона в рамках предвыборной программы правящей партии.
 
В ближайшие 5 лет в области планируется создать не менее 150 тысяч новых рабочих мест, построить и отремонтировать 2,5 тысячи километров автодорог, обеспечить качественной питьевой водой жителей 176 сёл и многое другое.
 

Как вы знаете, буквально несколько дней назад глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Экологический кодекс, предусматривающий усиление ответственности за загрязнение окружающей среды. В целях улучшения экологии партия "Nur Otan" ставит задачу построить в регионе 9 мусоросортировочных комплексов и обеспечить модернизацию промышленных предприятий со снижением вредных выбросов минимум на 13%", - отметил в ходе встречи руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

 
В этот же день члены партии встретились с представителями малого и среднего бизнеса на базе открытого в прошлом году оптово-распределительного центра "Global City".
 

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева в рамках наших предвыборных обещаний мы намерены сократить количество налогов и упростить порядок их исчисления, снизить НДС для производителей социально-значимых товаров, создать условия для расширения кредитования реального сектора экономики", - сообщил первый зампред партии. 

 
Чтобы защитить бизнес от несанкционированных проверок, также планируется пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности за налоговые нарушения. Будут запрещены следственные действия в отношении предпринимателей без санкции суда и прокурора. 
 
В целом для создания благоприятной экономической среды ставится задача сократить долю государства в экономике, устранить барьеры для МСБ. Для открытия собственного бизнеса будут выданы микрокредиты 50 тысячам граждан, в том числе 42 тысячам сельчан на общую сумму 250 млрд тенге. В рамках программы "Экономика простых вещей" также будут поддержаны производители товаров народного потребления.
 
 

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