Астана. 1 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом, сообщает пресс-служба Акорды.
Уважаемые казахстанцы!
Мы провожаем поистине исторический, рубежный 2016-й год.
Наша страна отметила юбилей Независимости, подвела черту под целой эпохой.
Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века.
Уходящий год оказался очень насыщенным.
Он вобрал в себя все, что было за период нашей Независимости, - и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся.
Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам.
Ведь мы всего добились вместе, силой нашего согласия и твердостью нашего единства.
Мы встречаем Новый год, который также будет очень важным.
Наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий.
В Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран.
Астана примет гостей со всей планеты на выставке "ЭКСПО: Энергия будущего".
Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность.
Все это серьезное доверие нашей стране и новый стимул для ее развития.
Год будет особенным для всего Казахстана и для каждого из нас.
Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более полумиллиону казахстанцев.
Начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса.
Она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан.
Объединить свои усилия в кооперативы смогут более полумиллиона хозяйств.
Повышение пенсии, пособий, иных социальных выплат затронет порядка трех миллионов человек.
Все это укрепляет уверенность в будущем.
Дорогие друзья!
Новый год уже готов войти в нашу жизнь, наполнить ее новыми событиями, идеями и открытиями.
Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, нашей общей Родины!
Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов!
С Новым 2017-м годом!
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