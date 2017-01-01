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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом01.01.2017
Государство  00:34
Астана. 1 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2017 годом, сообщает пресс-служба Акорды.

Уважаемые казахстанцы!

Мы провожаем поистине исторический, рубежный 2016-й год.

Наша страна отметила юбилей Независимости, подвела черту под целой эпохой.

Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века.

Уходящий год оказался очень насыщенным.

Он вобрал в себя все, что было за период нашей Независимости, - и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся.

Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам.

Ведь мы всего добились вместе, силой нашего согласия и твердостью нашего единства.

Мы встречаем Новый год, который также будет очень важным.

Наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий.

В Алматы на Всемирную зимнюю Универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран.

Астана примет гостей со всей планеты на выставке "ЭКСПО: Энергия будущего".

Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность.

Все это серьезное доверие нашей стране и новый стимул для ее развития.

Год будет особенным для всего Казахстана и для каждого из нас.

Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более полумиллиону казахстанцев.

Начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса.

Она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан.

Объединить свои усилия в кооперативы смогут более полумиллиона хозяйств.

Повышение пенсии, пособий, иных социальных выплат затронет порядка трех миллионов человек.

Все это укрепляет уверенность в будущем.

Дорогие друзья!

Новый год уже готов войти в нашу жизнь, наполнить ее новыми событиями, идеями и открытиями.

Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, нашей общей Родины!

Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов!

С Новым 2017-м годом!
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