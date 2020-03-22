Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, сообщает официальный сайт Первого президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Поздравление Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз

Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Наурыз мейрамы! Мы всегда с нетерпением ждем весны и прихода этого светлого праздника. Это время обновления и новых надежд.

В этом году мы впервые отмечаем Наурыз без народных гуляний и торжественных мероприятий. И на это есть веские причины. Мы столкнулись с опасным вирусом, который распространился по всему миру. Но ничто не может отменить наступление весны и праздничного настроения.

Мы едины и готовы работать над тем, чтобы сделать страну лучше. Уверен, что благодаря нашему единству и твердости духа Казахстан достойно преодолеет все стоящие перед ним вызовы. Пусть этот традиционно народный праздник пробуждения природы исполнит наши надежды, придаст силы и энергии для новых свершений.

Пусть под каждым шаныраком царят мир, спокойствие и благоденствие. Желаю всем счастья и добра, здоровья и процветания!"

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